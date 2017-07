Lunárny kalendár radí: Odpútajte sa od zbytočného, zmierte sa so sebou!

Pondelok 3.7.

Pondelok je kľúčovým dňom pre úspech – vydarí sa v ňom všetko, na čom vám záleží. Úspech nečakajte, ak ste povrchní. Čo sa v ňom vydarí, bude mať dlhé trvanie. Ľahko sa presadíte, preto na tento deň preložte riešenie všetkých sporných záležitostí ale aj predkladanie rôznych žiadostí. Večer si nájdite čas na rodinné rozhovory a spomínajte na rôzne príhody. Zlepšujte rodinné vzťahy, neprejavujte negatívne emócie, doma by nemal v tento deň nastať konflikt.

Utorok 4.7.

Skvelý deň na nadväzovanie vzťahov a rozvoj komunikácie. Aj pre osamelých sa črtá solídna šanca na zoznámenie ak využijú tento lunárny deň. Môžete sa rýchlo naučiť čosi nové a aj si to dobre zapamätáte. Podmienky sú optimálne pre tímovú prácu a nové zážitky, zlepšovanie stavu vecí, spoločenské akcie a cesty. Všetko, čo v tento deň začnete, robte vedome, dotiahnite do konca a neprerušujte v polovici

Streda 5.7.

Dopoludňajšie hodiny môže byť pekným kaleidoskopom udalostí. Jednotlivé fragmenty budú natoľko živé, že z nich žiadny pokojný a ucelený obraz neposkladáte. Majte sa radšej na pozore, platí to najmä v milostných záležitostiach. Ak chcete vzťah ukončiť, streda vám na to dodá dostatok odvahy. V opačnom prípade by ste si mali dať pozor, či sa nehádate kvôli hlúpostiam. Nakoniec by predsa mala zvíťaziť múdrosť nad rozumom s citmi, výsledkom je pokoj a posilnenie ducha. Buďte ústretoví k udobreniu sa. Nerozčuľujte sa, no nikomu nedovoľte aby na vás parazitoval. Nebezpečná je i ľútosť.

Štvrtok 6.7.

Štvrtok vás bude motivovať k slušným výkonom a rýchlym akciám. Môžete mať tendenciu viac dramatizovať svoje pohnútky a očakávania. Práve očakávania môžu narobiť istú paseku. Zmenu dosiahnete jedine vsadením na rovnováhu a súlad. Je dobré naučiť sa niektoré veci neriešiť a vtedy zistíte, že sa bravúrne vyriešili aj samé, bez vášho sileného a hlavne nepremysleného a neustáleho zasahovania. Vyhnite sa agresivite. S dňom je spojený pankreas a ak v ňom niečo nerobíte správne, môžu sa vám chvieť ruky.

Piatok 7.7.

V piatok bude prevládať snaha vďaka bezpečne známym postupom prispôsobiť sa zmenám a novotám. Cez drobné trapasy všetko nakoniec dobre dopadne. Odpútajte sa od zbytočného, zmierte sa so sebou. Budete obklopení množstvom informácií, snažte sa vybaviť čo najviac, potom veci pôjdu samé od seba. Všímajte si, čo sa okolo vás deje. Deň je prospešný na náročnejšiu fyzickú prácu.

Sobota 8.7.

Hlbšie sústredenie a najmä emočný pokoj vám pomôžu zorientovať sa vo víkendových povinnostiach. V cudzom prostredí a v kontakte s novými ľuďmi nájdete správny odrazový mostík, ktorého zásluhou dokážete naviazať efektívne spojenia pre svoju budúcnosť. Preto určite nezostávajte zatvorení doma a vybehnite von medzi ľudí.

Nedeľa 9.7.

Nedeľný spln by rozhodne nemal byť spojený so žiadnou prehnanou námahou. Napätie medzi planétami sa môže ľahko odraziť na vašej sile, prístupe a v očakávaniach. Znížte osobné nároky a uvedomte si, za akými hodnotami sa tak usilovne pachtíte. Prípadné pocity bezmocnosti sú ukazovateľmi, že je nutné opustiť faloš predstavy pevne napísaného osudu a hľadajte nové cesty, ktoré sú stále vo vašich možnostiach.