Plačete, keď vás partner nenosí na rukách? Našiel si vás hollywoodsky syndróm!

Marylin Monroeová, ale trebárs aj Britney Spearsová, či Angelina Jolieová to vo vzťahoch nemali ľahké. Prečo? Na to prišiel americký psychológ John Blain, ktorý skúmal život hollywoodskych hviezd. Došiel k záveru, že herečky, speváčky a fotomodelky chce verejnosť vidieť po boku rovnako príťažlivých ľudí. Lenže, každá dokonalosť sa časom zunuje a tak tábor amerických parádnic opäť hľadá svojho neobyčajného krásavca. Ten sa ale po pár rokoch pohne k inej herečke a tak najkrajšie ženy sveta neraz končia samy.

Sex na jednu noc? Ženy sa chcú túliť, chlapi utekajú!

Nevie riešiť problémy

John Blain nazval svoj výskum hollywoodsky syndróm, no ten podľa umelkyne a publicistky Helen Kirwan-Taylorovej neprežívajú len očarujúce herečky. Okúsi ho každá žena, ktorá sa nechá ovplyvniť plytkými idylkami z amerického kina. Keď ju manžel prestane nosiť na rukách, plače a upadá do beznádeje. Vracia sa k romantike, ktorá má podľa nej trvať večne, no nevie riešiť obyčajné problémy. „Nasleduje depresia, alkoholizmus, užívanie drog a nezáujem o opačné pohlavie. Vzťah takýchto žien sa rúca,“ uzatvára Helen, ktorá nikdy nebola herečkou, no dnes abstinuje. Tak nech vás ten váš miluje až do smrti...

Sexuálny život žien podľa krvných skupín: Čo o vás prezradí tá, ktorá vám koluje v žilách?