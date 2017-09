Rozchody podľa znamenia zverokruhu: Prečo sa s vami rozíde býk či lev?

Pozor na to, aby vám nezostali len oči pre plač. TOTO jednotlivé znamenia zverokruhu môže nahnevať a donútiť k radikálnym krokom.

Baran

Ľudia narodení v tomto znamení potrebujú slobodu a tlak v akýchkoľvek oblastiach ich donúti cúvať. Pozor aj pri témach ako sú zásnuby, svadba či dieťa.

Býk

Voľnosť a nechať veci plynúť, nad ničím sa nestresovať a do ničoho sa nenútiť. To je presne to, čo býk v živote potrebuje. Na oči im nevyhadzujte ich nedostatky!

Blíženci

Ak chcete s blížencom prežiť harmonický vzťah, vyhnite sa nude a stereotypu. Potrebujú cítiť, že sa okolo nich stále niečo deje. Zabijakom vzťahu je aj žiarlivosť.

Rak

Ľudia narodení v tomto znamení potrebujú cítiť, že ich vzťah je výnimočný a preto si potrpia na to, že ho treba stále pestovať. Ak vo vzťahu nie je harmónia a komunikácia, začnú sa vám vzdaľovať.

Lev

Lev potrebuje aby ste ho neustále rozmaznávali a predovšetkým hladkali jeho ego. Vo vzťahu musia cítiť, že vynikajú a ak ho ponížite, máte sa po chlebe.

Panna

Počúvajte ich! Pre panny je to vzťahu naozaj dôležité, inak klesá ich záujem o vás. Ich zmysel pre humor síce môže byť slabší, nerobte si z nich však posmešky a dostatočne ich chváľte.

