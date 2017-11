Sexuálny horoskop na november – ktoré znamenie čaká najviac ORGAZMOV?

Baran

21. 3. - 20.4.

Ženu – barana obdarila príroda veľkou dôverou k sebe samej aj k svojmu telu. Aj keď nie ste so všetkým úplne spokojná, napokon, ktorá z nás je, naučili ste sa vysporiadať s tým a užívať si život. Dôverujte svojej intuícii – napokon, túto jeseň ani nemáte ani čas ani chuť zaoberať sa zbytočnými starosťami a otázkami. Sex je príjemná vec a netreba nič komplikovať. Nerada si komplikujete intímne vzťahy zbytočnými problémami. Skúste prevziať v spálni aktivitu – dominancia vám prospeje.

Býk

21.4. - 20. 5.

Sex sa u vás rozhodne spája s hlbokými citmi, jedno bez druhého nemá pre vás zmysel. Ak svojho partnera nemilujete, nedokážete sa v posteli uvoľniť, nech sa partner snaží ako chce. Zato s mužom, ku ktorému vás viažu hlboké city, s tým zažijete nirvánu. Váš partner by sa nemal ponáhľať. Potrebujete kvalitnú predohru, aby sa váš apetít rozhorel naplno.

Blíženci

21.5. - 21.6.

Blíženci sú veľmi intelektuálne znamenie – vaše vzrušenie sa začína komunikáciou. Ak nie je v sexe prítomný element hry, veľmi vás nebaví. Ak je váš partner príliš vážny, zrejme bude zaskočený, pretože ste schopná v nečakanom momente vypustiť zo seba trebárs ironickú alebo vtipnú poznámku. Zvedavosť, hra so slovami a fantázia, to sú veci, ktoré u vás fungujú ako erotogénne zóny – len tomu, kto to pochopí, sa v posteli skutočne otvoríte.

Rak

22. 6. - 22.7.

V základoch sexuálnej harmónie u vás leží vzájomná emocionálna rovnováha. Jednorázové a občasné vzplanutie vášne nestačí, váš partner bude musieť prejavovať nekonečnú a stálu nežnosť. Hlavne teraz na jeseň potrebujete muža – ochrancu, ktorý vás dokáže trochu viesť a na ktorého sa môžete spoľahnúť v každej situácii. Len sa budete cítiť v bezpečí, dokážete sa úplne otvoriť svojim sexuálnym želaniam. Rada: nebráňte sa svojim fantáziám, dočkáte sa mnohých vrcholov.

Lev

23.7. - 23. 8.

Pre ženy tohto znamenia leží v základe vzťahu s partnerom práve sexualita. Ak vám vo vzťahu v tomto smere niečo chýba, ani vám nenapadne strácať čas. V sexe nie je nič pre vás tabu, dokážete sa absolútne oddať mužovi, pretože vašou hlavnou korisťou je vaše potešenie. Novembrová nepohoda, chlad a pochmúrnosť vás neodrádza od telesnej blízkosti – práve teraz pracujú všetky vaše zmysly a potrebujete ich uspokojiť. Váš partner má čo robiť, musí využiť všetky svoje schopnosti aby uspokojil váš hlad.

Panna

24.8. - 23.9.

Kým sa dostanete k sexu, zvyčajne potrebujete aj rozumovú analýzu situácie a nájsť odpoveď na otázku. Chcem to naozaj práve teraz? K novým známostiam sa nezriedka staviate skepticky, muž preto potrebuje viac času, aby si vybojoval vašu dôveru. Rada v novembri: skúste menej zadržiavať svoju vášeň. Ak je partner nežný a zaľúbený, je to dostatočný dôvod na to aby ste povedali áno a odovzdali sa svojmu potešeniu.

Váhy

24.9. - 23.10.

Neznášate, keď musíte robiť niečo v zhone, pod tlakom ľudí alebo okolností. Ak sa chcete milovať, ešte viac potrebujete čas, od neho závisí pocit bezpečia a vnútorný komfort. Dôležité je aj to, ako vyzerá váš partner – bez silnej príťažlivosti nebudete ochotná urobiť nič. Váš partner musí byť citlivý, vnímavý, zdvorilý, mal by mať vycibrený vkus a štýl – ak ste s týmto spokojná, zábrany padajú.

Škorpión

24.10. - 22. 11.

Ste dominantná, svoje sexuálne želania a potreby dávate jasne a otvorene najavo. Vzťahy, kde nie je sexu vás pramálo zaujímajú, to ale neznamená, že ste ochotná ísť s prvým, koho stretnete. Teraz ste naladená na pevný a dlhotrvajúci vzťah, preto by sa váš partner mal pripraviť na to, že to budete práve vy, kto bude hrať vo dvojici prím. Láska a stály boj – pre vás je to vzorec, ktorý vám prináša potešenie do života aj do spálne.

Strelec

23.11. - 21. 12.

Vašou silnou stránkou je to, že sa páčite sama sebe taká, aká ste, máte rada svoje telo a viete si užívať sex. V ňom pre vás neexistujú žiadne zákazy a tabu. Má to však aj mínusy, pretože vaša prílišná otvorenosť a temperament môžu vystrašiť nesmelého alebo neistého partnera. V november vám našepkáva: dobre vám bude len so spontánnym mužom, ktorý si vie užiť sex. S iným to bude utrpenie.

Kozorožec

22.12. - 20.1.

Vaša zvyčajná zdržanlivosť vám nezriedka bráni v prejavení tajných želaní a bráni sexualite aby sa naplno prejavila. Aj keď sa vo vás prejavia konkrétne túžby, budete sa cítiť vinnou, namiesto toho aby ste ich uskutočnili… V posteli potrebujete nežného, veľmi starostlivého muža, ktorý dokáže udržať váš pocit sebavedomia a nikdy na vás nebude tlačiť. Inak od neho utečiete a už nikdy sa neobzriete späť.

Vodnár

21.1.- 20.2.

Dokonca aj v sexe si zachovávate jasnú myseľ a ste schopná konať s chladnou hlavou. Aby ste ju boli ochotná stratiť, partner sa musí poriadne posnažiť. Viac dôverujete logike ako inštinktom a vzťah vždy máte tendenciu vzťah najskôr rozanalyzovať, kým sa celkom otvoríte. Zdá sa, že teraz ste na svojho partnera nároční a najlepšie čo môže urobiť, je podľahnúť a prispôsobiť sa vašim želaniam. Nestrpíte, aby sa bránil, za každú cenu dosiahnete svoj cieľ.

Ryby

21.2. - 20.3.

Aby ste mali dobrý sex, potrebujete romantiku vo vzťahu – to je nevyhnutá podmienka vášho uspokojenia. Nemáte rada, ak ide partner hneď a priamo na vec, neznesiete vulgárnosť alebo hrubosť. Neviete sa zaobísť bez krásnych vyznaní, nežných prejavov a delikátnych prejavov pozornosti. V novembrovom pochmúrnom počasí potrebujete zvlášť intímnu atmosféru – sex v obyčajnej spálni bude pre vás príjemnejší ako na tých najpôsobivejších miestach. Skrátka, vôbec nepotrebujete žiadne experimenty.

