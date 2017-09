TOTO nie sú babské povery: Vyskúšajte trik, ktorým si pritiahnete šťastie a prosperitu

Ani vy nechápete, prečo niektorí ľudia majú na okne misku so soľou? Ak zistíte prečo to robia, vyskúšate to aj vy! Týmto spôsobom si totiž môžete pritiahnuť nielen šťastie.

Soľ

Potrebujete prečistiť energiu u vás doma? Práve soľ je najsilnejším komponentom, ktorý sa používa. Ak vás trápi smútok, apatia, závisť okolia a smola sa na vás lepí na každom kroku, smelo do toho!

Jednoduchý rituál

V miske zmiešajte lyžicu vody, octu a prisypte lyžičku soli, ktorú už ale nemiešajte. Nechajte ju klesnúť na dno. Misku položte na svetlé miesto tej miestnosti, v ktorej sa zdržiavate najčastejšie. Rozložiť môžete aj viac misiek. Po 24 hodinách sa pozrite do misky. Ak je soľ na povrchu, celý proces opakujte dovtedy, pokiaľ soľ nebude na dne misky. Až vtedy si môžete byť istí, že váš príbytok je vyčistený od negatívnych energií.

Neveríte?

Ak ešte stále krútite hlavou, možno vás presvedčí nasledujúce vysvetlenie. Soľ nasycuje vzduch negatívnymi iónmi a tie následne vytvárajú pozitívne vibrácie. Vyskúšajte tento proces zopakovať u vás doma pravidelne a uvidíte, ako šťastne budete žiť.

