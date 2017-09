Maká na sebe! Victoria Beckham odhalila, ako štartuje každý deň

Mama štyroch potomkov bola odjakživa štíhla a roky sa jej postava označovala za "vychrtlú", alebo až anorektickú. No zdá sa, že za figúrou štíhlou ako prútik sa skrýva tvrdá drina.

Makačka

Victoria teraz prezradila, že každé ráno trávi dve hodiny vo fitku. „Vstávam skoro ráno, okolo šiestej hodiny a idem na hodinku do telocvične, kým deti ešte spia. Behám päť kilometrov a hodinu robím workout s osobným trénerom. Potom skočím do kuchyne pripraviť Romeovi pyré z avokáda. Jeho toast vyskočí z toastovača len minútu pred tým, ako zíde dole na raňajky. Keď deti dojedia, buď ja, alebo David ich odvezieme do školy. Potom sa ďalšiu hodinu venujem workoutu, kým idem do kancelárie,“ vysvetľuje Victoria ranný režim u Beckhamovcov.

Disciplína

Tvrdí o sebe, že v cvičení je veľmi disciplinovaná. „Je to jediný čas dňa, keď môžem byť sama so sebou. Nikto nepríde do telocvične, nikto ma neprenasleduje s notebookom. Keď stojím dlhšie v kuchyni, začnú okolo mňa krúžiť notebooky. Každú chvíľu niekto chce niečo schváliť, podpísať... V telocvični mám čas len sama pre seba. Okrem detí tam nikto nemá odvahu vstúpiť,“ dodáva bývalá speváčka.

Napriek tomu, že vždy vyzerá dokonale, nahodená a upravená, je si vedomá svojich nedostatkov. „Nie som perfektná. Nemôžem vyzerať na dvadsaťpäť. Mám štyridsaťtri. Ale znie to horšie ako to cítiť… Zameriavam sa preto na to, v čom som dobrá a tak sa cítim blažená,“ dáva svoj návod na spokojný život.

