Namixujte si extra silný detox: TENTO nápoj zo 4 surovín vás zbaví aj kíl navyše!

Potrebujete naštartovať metabolizmus, zbaviť sa toxínov a schudnúť nejaké to kilo, ktoré sa na vás v ostatnom čase nalepilo? Poznáme perfektný nápoj, s ktorým to bude hračka. A výsledky pocítite už za 2 dni. Idete na to?

Budete potrebovať:

čerstvý ananás

stonkový zeler

petržlenovú vňať

vodu

Ako na to?

Všetky suroviny nakrájajte na menšie kúsky a vložte do mixéra. Jemnú zmes zrieďte vodou tak, aby ste získali nápoj, ktorý sa bude príjemne piť. Zelený zázrak si pokojne na záver ochuťte štipkou škorice.

Zeler je perfektný nielen vďaka vláknine ktorú obsahuje ale aj preto, že rozpohybuje vaše lenivé črevá. Rovnako ako ananás má minimum kalórií. Sladučké ovocie je perfektným pomocníkom pri zhadzovaní kilogramov, keďže obsahuje až 90% vody. Petržlenová vňať je skvelá pri každom detoxe, nevynechávajte ju. Na zdravie!

