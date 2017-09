O tom, že hygiena môže spôsobiť aj túto chorobu, ste určite nevedeli

To, že prehnaná hygiena škodí, je už známy fakt. Upozorňujú na to napríklad aj alergológovia. Je tu však aj oveľa závažnejšia diagnóza – skleróza multiplex (SM), na vzniku ktorej sa môže prílišná úzkostlivosť podieľať. Je dokázané, že toto závažné ochorenie, ktoré napáda mozog, miechu a aj obaly očných nervov sa vyskytuje takmer výlučne v krajinách, kde je vysoký hygienický štandard. Je predpoklad, že mnoho ľudí z týchto krajín sa v detstve jednoducho nestretne s mnohými vírusmi, a nevytvorí si tak voči nim obranu. Ak sa potom v dospelosti infikujú týmito vírusmi, môže to viesť k neštandardným reakciám – a tie zasa k vzniku sklerózy multiplex.

Aj vitamín D

- Medzi ďalšie rizikové faktory vzniku sklerózy multiplex patrí aj stres a zvýšená záťaž – ti vplývajú na hormonálny systém a ten zasa ovplyvňuje imunitu a nervové funkcie.

- Nebezpečný je aj nedostatok vitamínu D, ktorý získavame hlavne zo slnečného žiarenia. Skleróza multiplex je častejšia v tých končinách sveta, kde svieti slnko menej.

- Zaujímavé je tiež, že SM sa vyskytuje takmer výlučne v ekonomicky vyspelých krajinách.

- Úlohu zohráva samozrejme aj genetika a iné faktory prostredia.