PRAVDA o tom, či spôsobuje nepríjemný syndróm dráždivého čreva rakovinu

Ak ste brali veľmi dlho antibiotiká alebo prekonali črevné ochorenie či infekciu, ktorá spôsobila narušenie mikroflóry v črevách, máte dlhšie črevo, vyššiu citlivosť mozgu na niektoré podnety, ste stresovaná, máte skôr energickú povahu, hovoria o vás ako o perfekcionistke, ktorá potrebuje mať všetko pod kontrolou, ste ideálnym adeptom na toto nepríjemné ochorenie. Sprevádzajú ho hnačky alebo, naopak, zápchy. Aby ste sa ešte väčšmi nevystresovali – syndróm dráždivého čreva (IBS) vám neskráti život.

„Ak sa diagnóza stanoví správne, pacienta vo zvýšenej miere neohrozuje ani rakovina hrubého čreva, ani iné závažné ochorenie,“ hovorí MUDr. Peter Minárik, PhD. Zvýšené riziko rakoviny hrubého čreva pri hnačkách nie je u vás vyššie než u kamarátky, ktorá je flegmatik a črevá ju vôbec netrápia. Ani vtedy, ak máte problém skôr so zápchou, nerobte z rakoviny strašiaka – zápcha by musela trvať chronicky celé roky, aby sa dalo uvažovať o spojení s nádorovým rizikom. Hoci ide teda „len“ o nepríjemnosti, ktoré vám otravujú život, treba s tým niečo robiť. Pomoc existuje. Potrebujete správny režim a zmenu životného štýlu. To sa síce niekedy zle počúva, ale inej cesty niet.

Správna diagnóza

Diagnostika je zložitá, potrebujete základné gastroenterologické vyšetrenie, niekedy aj sonografiu či kolonoskopiu. Treba totiž vylúčiť vážnejšie ochorenia. „Podobné prejavy ako dráždivé črevo môžu sprevádzať aj zápaly čriev, celiakiu, divertikulárnu chorobu čreva alebo rakovinu hrubého čreva. Zriedkavo takto dávajú o sebe vedieť aj obličky, diabetes alebo depresia. Ak sa k problémom pridá nechutenstvo, chudnutie alebo krvácanie v stolici, treba zvlášť spozornieť,“ hovorí gastroenterológ.

Správne stanoviť ochorenie je zložité, často sa stáva, že ani po sérii rôznych vyšetrení sa lekári nedopracujú k výsledku a pošlú vás k psychiatrovi ako nervovo labilného človeka, ktorý by si mal skôr upratať v hlave. Aj to je pravda, stres zhoršuje syndróm dráždivého čreva, ale u odborníkov na duševné zdravie by ste sa mali liečiť až vtedy, keď máte na sto percent stanovenú správnu diagnózu, aby sa nezanedbalo niečo vážne.

Stres vám priťaží

Prečo odstrániť stres? Stres totiž prepína telo do obranného režimu, pri ktorom sa napätie môže preniesť do tráviacej sústavy a spôsobiť tak ďalší atak, zhoršenie. Možno sa vám stalo, že ste zaspali ráno na dôležité stretnutie a namiesto toho, aby ste nestrácali dôležité minúty, sedeli ste na toalete s hnačkou. Typické sú hlavne stresujúce rána, keď sa vám narušia plány a vy máte pocit, že ste v úzkych. Ak ochorenie zanedbávate, dostávate sa do začarovaného kruhu – pri častých záchvatoch hnačky alebo zápchy ste v strese a bojíte sa, že sa to bude opakovať... Je čas ísť k lekárovi.

Typické príznaky syndrómu dráždivého čreva

- Bolesti brucha sprevádzané hnačkou alebo zápchou

- Nafukovanie, škŕkanie a prelievanie v črevách

- Bolestivé vyprázdňovanie, nedostatočný pocit vyprázdnenia.

- Aj potravinová alergia, ktorá viedla k zmene fungovania imunitného systému v čreve, môže mať za následok IBS

Trénujte reflex

Ak máte zápchy: Stanovte si ráno alebo večer polhodinu, keď sa nemusíte ponáhľať. Sadnite si na toaletu, aj keď nemáte potrebu. Nečítajte pri tom ani nefajčite! Jemne si masírujte brucho a skúste potlačiť. Ak sa to nepodarí, to nič. Na druhý deň vypite predtým dva decilitre jemne osolenej vlažnej vody. Takto to robte každý deň aspoň dva týždne, pričom do stravy dopĺňajte vlákninu. Chce to trpezlivosť.

Čo robiť?

IBS s hnačkami: Upravte si jedálny lístok, vylúčte potraviny, ktoré vás preháňajú alebo nafukujú – mlieko, strukoviny, kysnuté cesto, bublinkové nápoje, a nasaďte probiotiká. Vyskúšajte aj menej známe kvasinky Saccharomyces boulardii – majú aj antitoxický efekt, pomáhajú pri salmonelóze, infekcii baktériou E. coli, Crohnovej chorobe a majú aj protizápalové účinky. Majú aj výhodu pri užívaní antibiotík – na rozdiel od probiotických baktérií sa tieto kvasinky neničia. V tele neostávajú, vylúčia sa. Existujú voľne dostupné prípravky aj v kombinácii s inými probiotickými kmeňmi. IBS so zápchou: Okrem probiotík pridajte do stravy aj vlákninu – celozrnné rožky, ovocie so šupkou, ovsené vločky či celozrnnú ryžu. Môžete pridať aj vlákninu z lekárne, napríklad psyllium – obaly semien skorocelu indického. IBS so striedaním hnačky a zápchy sprevádzané nafukovaním: Upravte jedálny lístok, pridajte probiotiká a doplnky s tráviacimi enzýmami. Tie uľahčia rozklad a vstrebávanie mikroživín, znížia tvorbu cukrov, ktoré sa dostanú do hrubého čreva a tak znižujú nafukovanie.

Otestujte sa

Dlhodobo alebo opakovanie trpíte bolesťami brucha, spojenými s hnačkou, plynatosťou alebo so zápchou. Po vyprázdnení zvyčajne dôjde k úľave od bolesti brucha. Príznaky sa objavujú minimálne trikrát do mesiaca. Opakujú sa príznaky dlhšie než šesť mesiacov?

Výsledok: Ak prevažuje odpoveď áno, je pravdepodobné, že trpíte syndrómom dráždivého čreva, mali by ste sa poradiť s lekárom.