Prežívate každú hlúposť a otravujte vám to život? Takto to zmeníte

Predstavte si ten najhorší variant

Americký psychológ Dale Carnegie má pre tých, ktorých stále znepokojujú aj maličkosti, zaujímavý tip. Predstavte si ten najhorší scenár udalostí, to najotrasnejšie, čo sa vám môže podľa vašej fantázie stať, a prijmite to všetko. Odrazu pochopíte, samozrejme, ak nejde o naozaj dramatickú, smrteľne vážnu situáciu, že ani tá najhoršia prognóza nie je v skutočnosti taká strašná. No a čo, že vám neprišiel načas balík so šatami na dôležitý spoločenský večer alebo že budete musieť reklamovať novú chladničku. Nepríjemné, ale nie je to koniec sveta.

FINÁLE Let's Dance: Doplatili Deák a Rošková na to, že si nedali pokoj s erotikou? Romantický útek kráľa parketu s manželkou zo Slovenska!

Potlačte hanbu, zmiernite strach

Známy český motivátor Ivo Toman hovorí, že naše obavy budú menšie, ak sa naučíme lepšie zachádzať s pocitom hanby a previnilosti ešte aj za to, že prežívame emócie ako žiarlivosť či závisť. Pocit hanby je dôležitý, ale nesmie prekročiť zdravú mieru. „Keď sa hanbíte, pociťujete úzkosť a paniku, že iní ľudia vami opovrhujú a smejú sa vám. To vyvolá pocit menejcennosti, ničí sebaúctu a dôstojnosť a človek má strach zo života. Môže to viesť až k sociálnej smrti.“

VIDEO: Victoria Beckhamová sa nezdržala smiechu. Pozrite sa, čo robí jej dcéra!

Väčšmi sa zaujímajte o iných ľudí

Zvýšená nervozita a obavy sa často spájajú s tým, že sa príliš zacyklíte na sebe, zbytočne sa rozoberáte na drobné. Odpútajte sa od vlastného ja tým, že sa budete venovať iným ľuďom. Skúste si však vybrať tých, ktorí vás niečím obohatia. Možno nájdete medzi nimi takých, ktorí plávajú životom s väčšou ľahkosťou a naučíte sa pri nich zahodiť zbytočné úzkosti. Nezabúdajte však na to, že pestovanie vzťahu so sebou samým je najdôležitejšie – naučte sa hovoriť nie a žite podľa svojich hodnôt.

FOTO: Bývalá superstaristka Martina Šindlerová odhalená na stretnutí v tržnici!

Prijmite svoju nedokonalosť

Nie ste taká dokonalá, ako by ste chceli? Áno, možno by ste mohli mať menšie vankúšiky na bokoch, mrzí vás, že ste si nestihli urobiť ďalší vzdelávací kurz, nie ste šikovná ako kolegyňa a nikdy sa vám nepodarí navariť ako svokra. Snaha o zdokonaľovanie je chvályhodná črta, ale nie je to dôvod na to, aby ste sa zhadzovali sama pred sebou. Nezameriavajte sa na dokonalosť, ale na to, aby ste sa cítili dobre.

FOTO VNÚTRI: Fíha! Vilo Rozboril sa pochválil v bazéne krásnou otužilou manželkou. Ani vy nevidíte žiadne plavky?