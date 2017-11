Ryža pri chudnutí? Prečo nie! Táto 1 surovina zníži jej obsah kalórií

Určite viete o tom, že isté potraviny by ste počas zhadzovania kíl mali zo svojho jedálneho lístka vylúčiť. Obľúbené sladkosti, múčne jedlá či zemiaky by tabu naozaj mali byť. Ak ste na tento zoznam pripísali aj ryžu, lebo je kalorická, skúste si to premyslieť. Existuje super trik, ako kalórie v ryži znížiť.

Menej kalórií

Viete o tom, že 100 g ryže má až cca 420 kalórií? V prípade, že sa snažíte zhodiť nejaké to kilečko navyše, je to naozaj dosť. Vedci zo Srí Lanky však prišli s perfektným zistením. Olej z kokosového oleja počet kalórií v ryži blokuje. Tento proces začne fungovať v okamihu, keď ryža s kokosovým olejom vychladne. Zmení sa štruktúra škrobu a ryža sa stane ľahšie stráviteľná. Kokosový olej navyše zrýchli váš metabolizmus a utlmí pocit hladu.

Ako ju variť?

Ryžu opláchnite, zalejte vodou a nechajte variť. Primiešajte lyžicu kokosového oleja a dovarte ako obvykle. Ryžu nechajte vychladnúť a nechajte minimálne 12 hodín odpočívať v chladničke. Následne ju pred servírovaním opäť prihrajte. Takáto ryža vašu štíhlu líniu neohrozí.

