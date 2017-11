Strava ma vyliečila, tvrdí autorka stravovacieho hitu Antónia Mačingová. Naozaj to funguje u každého?

Antónia Mačingová vydala už tri úspešné knihy o stravovaní. Hovorí, že vďaka jej odporúčaniam ľudia nielen chudnú, ale môžu sa zbaviť aj chorôb, dokonca závažných. Odmieta slovo diéta, hovorí o zdravom životnom štýle: „Dietovať nemá zmysel. Každá krátkodobá diéta a nasledujúci návrat k pôvodným stravovacím návykom spôsobia organizmu ešte väčšie zlo, ako keby ste nerobili nič.“

Vy ste sa vraj pred dvadsiatimi rokmi zbavili zdravotného problému stravou. Čo vás trápilo?

Mala som problémy s trávením. Keď ma lekárka otestovala, zistila, že som alergická hádam na všetko. Postupne mi vysadzovala potraviny, až som skončila na grahamových rožkoch. Opuchla som, zlyhalo mi tenké črevo a celý lymfatický systém. Moja krvná skupina je totiž nula a celozrnná, grahamová múka či otruby nie sú pre mňa vhodné. To som však vtedy ešte nevedela. Lekárka na mne stále niečo testovala, až som si povedala dosť, začnem sa sama dávať dokopy. Vtedy som sa stretla s knihou Petra J. d’Adama o stravovaní podľa krvných skupín. Pomohla mi.

Na stravovaní podľa krvných skupín je založený aj váš stravovací program?

Nie celkom striktne, nikoho do ničoho nenútim. Odporúčam ľuďom absolvovať najskôr dvadsaťosemdňový detox, počas ktorého si telo doplní potrebné organické látky. Zaradila som doň potraviny vhodné viac- menej pre všetky krvné skupiny, hlavne do prvého týždňa – napríklad brokolicu, cviklu, fazuľové struky či rukolu.

Potom môžu ľudia pokračovať v trvalej zmene stravovania podľa mojich receptov. Ak sa pritom budú zameriavať na potraviny svojej krvnej skupiny, veľmi im to pomôže. Urýchlia napríklad činnosť určitých enzýmov, ktoré zodpovedajú za trávenie tukov. Na svojich prednáškach sa stretávam s tým, že prídu kamarátky – jedna je „áčko“, druhá „nulka“. Nulka, ktorá by mala jesť mäso, je vegetariánka a má obezitu, a kamarátka s áčkom, ktorá by sa mala vzdať mäsa, ho miluje. A takisto je obézna. Hovorím, že náš život nemajú riadiť chuťové bunky...

Takže nemáme počúvať svoje telo?

Treba vedieť rozoznať, či je to naše telo alebo chuťové bunky. Lebo žiadne telo nás nenúti jesť čokoládu, to sú len chuťové bunky...

Podľa psychiatrov si telo pýta sladké, keď sme napríklad v depresii. Nechce si tým prirodzene pomôcť?

Do depresie sa dostávame, keď črevá nepracujú tak, ako majú, keď im v strave nedodávame to, čo posilní ich činnosť. Všetko so všetkým súvisí. Treba rozmýšľať, čo robíme. Ľudí smerujem napríklad aj k tomu, aby nakupovali u lokálnych farmárov, pestujúcich zeleninu a ovocie na pôde, ktorá má dostatok prirodzených živín a nie je chorá.

Očistný program obsahuje veľa zeleniny, ktorej sa prejedia alebo ich z nej nafukuje, sú unavení alebo ich bolí hlava. Odporúčate len vydržať?

Nafukuje ich, lebo im nedostatočne pracujú črevá, pretože sa doteraz zle stravovali. Ak doplnia probiotiká, pridajú horčík, všetko sa postupne upraví. Chce to trpezlivosť. Únava je z nedostatku vody v tele...

Ľudia majú rôzne zdravotné problémy. Nemôžu si ublížiť tým, že začnú jesť niečo, čo im odporúča jedálny lístok ich krvnej skupiny?

Napríklad ľudia so zápalovými ochoreniami čriev si musia dávať veľký pozor. Napísala mi napríklad pani, že po troch rokoch zmeneného stravovania so súhlasom lekára vysadila liek. Mala Crohnovu chorobu, vyliečila sa... Nie je jediná, kto sa zbavil vážnej choroby vďaka strave.

Dokáže strava poraziť aj genetiku?

Netvrdím, že strava dokáže vymazať to, čo máme zapísané v DNA. Ale predispozície, ktoré sme získali, sa môžu rozvinúť vtedy, keď sa budeme stravovať tak, ako nás naučila naša mama. Keď stravovanie zmeníme, choroba nemusí prepuknúť. Nededíme nadváhu a choroby, dedíme nesprávne stravovacie návyky. Choroby, hlavne rakovina, sú dôsledkom nielen nesprávneho stravovania, ale aj mentálnych zvykov.

A ak sa už choroba prejaví? Napríklad ľudia s rakovinou sa mnohokrát utiekajú k liečeniu stravou. Vylieči ich?

Len strava nestačí, aj keď je pravda, že mám ľudí, ktorí majú po troch mesiacoch vynikajúce výsledky krvi vďaka cvikle. Je to zázračná zelenina, ktorá pomáha liečiť práve tým, že znižuje prítomnosť homocysteínu.

A čo sa týka iných chorôb? Pominú vďaka stravovaniu podľa krvných skupín?

Áno, pominú, ale nebude to o mesiac. Ľudia sa hlavne nesmú vrátiť k starým stravovacím návykom. Chuťové poháriky na jazyku sú ako sirény, ktoré nás ťahajú do záhuby. Keď ľudia absolvujú moju „dvadsaťosmičku“, teda harmonizačný program, píšu mi, že sa im zmenili chute a chutia im zdravšie veci. Ale nenútim ľudí ani do dvadsaťosemdňového detoxu. V prvom kroku môžu začať aspoň s delenou stravou a vylúčením toho, čo im ubližuje, trebárs lepku. Keď sa po čase stav zlepší, zmizne zápalový proces v črevách, začnú lepok zasa pridávať... Strava naozaj lieči.

Čo znamená delená strava?

V rámci jedného jedla, pozor, nie dňa, by ste nemali kombinovať sacharidy a bielkoviny, pretože to spôsobuje odčerpávanie minerálov a živín. Výsledky sa prejavia po čase, je to individuálne, vyžaduje si to trpezlivosť. Dôležitý je aj pitný režim – aspoň tri a pol litra prevarenej, vlažnej vody denne!

Odporučili by ste ľuďom pred začatím vášho stravovacieho programu dať sa u lekára vyšetriť, aby vedeli, ktoré živiny im v skutočnosti chýbajú?

Mám skúsenosť, že máloktorý lekár sa snaží aj zistiť príčinu, väčšinou hneď predpíše liek proti symptómu. Ľuďom odporúčam, aby si dali vyšetriť hladinu homocysteínu v krvi. Je to aminokyselina, ktorá ukazuje, v akej kondícii je naše zdravie. Ak ho máte v norme, nemusíte sa báť, že by prepukla u vás nejaká civilizačná choroba. Norma je od tri do osem jednotiek, ale stretla som sa aj s tým, že lekár povedal pacientovi s dvojnásobnou hodnotou, že je to normálne. Áno, ale iba v našej chorej spoločnosti. Homocysteín si znížite doplnením vitamínov B6, B9 a B12, horčíka a vitamínu C. Tieto sa v dostatočnom množstve vyskytujú aj v organickej podobe počas prvých dvoch týždňov „dvadsaťosmičky“.

Odporúčate všetkým, bez ohľadu na krvnú skupinu, niečo úplne vylúčiť? Napríklad rafinovaného cukru sa mnohí boja ako jedu.

To aj je jed! Kedysi sa nepoužíval v takom množstve ako dnes. Keď pripravujem sladkosti, používam kokosový alebo brezový cukor. Majú tú istú sladivosť, ale nízky glykemický index, nerobia problém pankreasu a celkovo s trávením. Mali by sme sa vyvarovať glukózovo-fruktózového sirupu či aspartámu. Ale aj glutamanu. Prečo si nevyrobiť doma vlastnú zmes korenia? Už nepoužívajme namiešané koreniny, vráťme sa k domácim produktom.

