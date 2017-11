Suchý dráždivý kašeľ je jeden z príznakov smrteľného ochorenia, o ktorom ste možno nepočuli

Vážna diagnóza sa volá krkolomne – idiopatická pľúcna fibróza (IPF). Skrýva sa za ňou ochorenie, ktoré zoberie človeku život priemerne do piatich rokov. Keď lekár priloží na hrudník človeka s IPF fonendoskop, počuje podobný zvuk, ako vydáva suchý zips pri rozopínaní.

Prečo táto nevyliečiteľná choroba vzniká, to nevieme. Je však zákerná, pretože vytvára na pľúcach jazvy a zhrubnutia, ktoré sťažujú dýchanie.

MUDr. Róbert Slivka z Vyšných Hágov hovorí, že prežívanie pacientov s touto chorobou bolo donedávna horšie než pri niektorých rakovinových ochoreniach. Liečba, ktorá sa používala dlhé roky, sa ukázala ako neúčinná, našťastie, sú tu moderné lieky – pirfenidón a nintedanib, ktoré dokážu chorobu aspoň spomaliť. Poisťovne ich však preplácajú len na výnimku a nedostane ju každý. Neschvália ju napríklad fajčiarom.

Vyráža na cestu motorkou

„Štatistiky ukazujú, že pacienti s IPF prežívajú priemerne 4,98 roka,“ hovorí doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH. Toto číslo sa chorým počúva veľmi ťažko. S vedomím, že koniec môže prísť hocikedy, sa každý vyrovnáva rôzne. Mnohí upadnú do depresie.

Inžinier Michal Štangl sa nemieni poddať strachu, patrí však k tým šťastným, ktorí dostali moderný liek. „Ak by mi ho neschválili, predal by som aj dom, aby som ho zaplatil. Čo je dôležitejšie než život?“ hovorí muž, ktorý nikdy nebýval chorý. Osudu sa postavil čelom a nemá problém hovoriť ani o tom, že rozmýšľa, ako sa majetkovo vyrovná s deťmi. „Už som nad tým rozmýšľal, ale urýchlim to a dám na papier.“ Žiť neprestáva, naopak: „Chcem dobehnúť zameškané. Po svete som cestoval lietadlom, ale teraz som si kúpil motorku a s partiou mladých ľudí vyrazíme do Petrohradu. Je to lepšie ako stretávať sa s chorými ľuďmi, ktorí nariekajú a bedákajú, že ich niečo bolí. Človek potom dostane zlé myšlienky,“ hovorí muž, ktorého rodičia sa dožili deväťdesiatky.

„Mne sa to určite nestane, aj tak už preťahujem...“ konštatuje vecne. „Mám kamaráta s rovnakou chorobou, ale, našťastie, na rozdiel od neho ja nekašlem, len sa zadýchavam a menej vládzem. Manželke som povedal, že mám tak dva roky, aspoň mi nedáva nič robiť,“ uzatvára s úsmevom.

Michal Štangl zatiaľ nemá potrebu zapájať sa do pacientskej organizácie Nádej pre pľúca, ktorá rôznymi formami pomáha chorým. Podľa psychologičky Pavly Nôtovej je to však normálne. Stretávať sa s inými pacientmi, počúvať ich príbehy a získavať viac informácií, ako je v danom momente možno potrebné, nie je pre každého.

Varovné príznaky

Dýchavičnosť

dlhotrvajúci suchý dráždivý kašeľ

plytké dýchanie

únava

chudnutie

paličkovité prsty

nechty v tvare hodinového sklíčka

Ak vás príznaky trápia niekoľko týždňov, rozhodne sa treba nechať vyšetriť u pľúcneho lekára.

