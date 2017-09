Takýto spôsob ako zahnať pocit samoty je naozaj kuriózny

Nikto sa dnes už nečuduje kanisterapii, čiže liečbe pomocou psov, hipoterapii, teda liečbe pomocou jazdy na koni alebo aj apiterapii. To je zasa liečba včelami a ich produktami. Aj istý druh rybičiek sa zasa používa na liečbu kožných ochorení. V istom belgickom hoteli neďaleko letiska zasa používajú rybky na liečbu osamelosti. Slovo liečba je trochu prehnané, ale aj duševná nepohoda vie bolieť. Svojím hosťom ponúka hotel do izby rybičku v akváriu v prípade, že sa nechcú cítiť v izbe tak sami.

Ochranárov na nich!

„Ste v izbe sami a chcete spoločnosť? Prenajmite si rybku – 3,50 eura na noc,“ je napísané na ponukovom liste na recepcii. Naozaj milá starostlivosť o pohodu zákazníka. Fotografiu zverejnila na sociálnej sieti istá Michelle Cooke s tým, že ju na túto službu upozornil jej holandská kamarátka Clin Jennissenová. Cestuje s partnerom po svete a v tomto hoteli prespali.

Reakcie ľudí boli rôzne, niektorí si ťukali na čelo, iní to považujú za výborný nápad, ďalší by si radšej prenajali na izbu mačku alebo psa. Ale ozvali sa aj takí, ktorí by na hotel najradšej poslali ochranárov – rybka je vraj uväznená v príliš malom akváriu!