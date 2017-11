Vianočné trhy bez gaštanov? Už im nemusíte odolávať a môžete ich jesť na kilá. Namiesto tukov získate vitamíny!

Gaštany však nie sú len slasť pre chuťové bunky. Ich vnútro skrýva množstvo vitamínov, či dokonca vlákninu. Vedeli ste, že pôsobia antioxidačne a sú prevenciou pred vznikom rakoviny? Obsahujú vysokú dávku vitamínu C, ochraňujú a detoxikujú celé telo a môžu Vám pomôcť aj s problémovým schudnutím. A nielen to, dokážu ešte oveľa viac.

Nízkokalorická dobrota

Gaštany neobsahujú takmer nijaké kalórie (asi 180 kalórií na 100 gramov). Obsahujú len 3% tuku, nijaký cholesterol, ani glutén, takže sa naozaj nemusíte báť priberania. Gaštany obsahujú menej kalórií ako napríklad mandle, lieskové oriešky alebo sušené ovocie. Vďaka tomu, že neobsahujú sodík, lepok, ani glukózu, sú vhodné aj pre celiatikov a tiež pre diabetikov.

Pôsobenie gaštanov je všestranné. Pomáhajú pri:

kardiovaskulárnych chorobách

chudokrvnosti

predchádzajú strate pamäti

zlepšujú kvalitu kože, vlasov a nechtov

prospievajú krvnému obehu a srdcu, vhodné pri vysokom krvnom tlaku

sú vhodné pri reume

sú dobé na žalúdok a podporu trávenia

pôsobia detoxikačne

sú vhodné pri vyčerpaní

pri bolestiach hlavy

podporujú imunitu

Pečené gaštany

Pečené gaštany sú úžasná pochúťka. Pred pečením môžete dať gaštany poležať do vody na pár hodín. Pri čerstvých netreba, robte to v neskoršom období zberu, keď gaštany pomaly schnú a dužina stráca vodu. Gaštany na „bruškách“ a (alebo) na „chrbátikoch“ treba narezať. To je najdôležitejší krok, aby vám nestrieľali v rúre. Potom pečte asi 20-25 minút. Po upečení ich môžete zosypať do misky a prikryť utierkou, aby zostali dlhšie teplé.