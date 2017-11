Viete, z čoho priberáte? TOTO je 5 nápojov, ktoré sú strašiakom pre vašu postavu!

Hodiny strávené v posilňovni, vyvážená zdravá strava a vy si pravidelne doprajete voňavé kapučíno či pohár sladkej limonády? Chyba! Toto sú nápoje, ktoré vašej postave absolútne nepristanú.

Kapučíno

Dáte si len jedno za deň? A viete o tom, že našľahané sladučké kapučíno sa energetickou hodnotou vyrovná zdravej večeri? Ak bez kofeínu neviete fungovať, dajte si radšej šálku kvalitnej kávy bez cukru. A ideálne aj bez mlieka.

Energetický nápoj

Postaví vás na nohy a jeho konzumáciu si ospravedlňujete tým, že ho v plechovke nie je príliš veľa? Len málo čo je tak nezdravé a plné cukru ako energetický nápoj. Jedna plechovka obsahuje až 9 kociek cukru. A to je už celkom dosť.

Sladené minerálky

Považujete ich za vodu a veselo ich popíjate počas celého dňa? Napriek tomu, že ochutená minerálna voda sa na prvý pohľad tak netvári, obsahuje taktiež cukor. A ten je pri chudnutí samozrejme na škodu. Vráťte sa k nesladeným čajom či vode s citrónom.

Koktejl

Ak sa snažííte schudnúť alebo udržať ručičku na váhe, alkohol by mal byť pre vás tabu. Oko sa dá prižmúriť v prípade, že si dáte raz za čas pohár suchého vína. Sladké miešané drinky sú síce mimoriadne chutné a osviežujúce, ale obsahujú veľké množstvo nástrah. A cukru!

Limonády

Ani vás nebaví piť neustále len vodu a tak si smelo doprajte ovocnú limonádu? Na čerstvom ovocí nieje nič zlé. Do limonád sa však pridáva skôr na dekoráciu. Aby jej chuť bola výrazná a „návyková“ primiešajú vám do nej aj sirup či ľadový čaj. A to je začiatok konca.

