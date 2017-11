Zhoršuje sa vám zrak? Nepodceňujte to, pretože môže ísť o začiatky sivého zákalu!

Skôr či neskôr postihne toto vekom podmienené ochorenie každého. Dôležité je podľa renomovaného očného lekára rozlišovať medzi tým, či je sivý zákal prítomný a neovplyvňuje zrakovú ostrosť alebo už má na ňu značný vplyv. Za jeho skorší nástup však môže aj súčasná doba a životný štýl.

Spúšťače

Elektromagnetické a tepelné žiarenie patria medzi výrazné spúšťače ochorenia. „V minulosti sa ľudia na sivý zákal operovali vo veku šesťdesiatpäť a viac rokov. Dnes sa stretávame s prítomnosťou sivého zákalu u mladších ľudí, neraz aj o desať a viac rokov. Podmienené je to práve zvýšenou koncentráciou žiarenia, ktoré nás ovplyvňuje,“ hovorí primár František Veselý z očnej kliniky.

Zakalená šošovka

Za bežných okolností je šošovka, nachádzajúca sa vo vnútri oka, priehľadná. Vďaka tejto vlastnosti cez ňu môže prechádzať svetlo a následne sa lámať do mieste najostrejšieho videnia. „Treba si uvedomiť, že šošovka je súčasťou živého organizmu a aj v nej prebiehajú metabolické procesy. Absencia ciev v šošovke, ktoré by mohli odvádzať splodiny látkovej premeny, má za následok ich usádzanie sa. Šošovka sa tak začína kaliť. Prienik svetla je následne obmedzený,“ opisuje vznik ochorenia primár Veselý.

Beľmo

Sivý zákal v počiatočných štádiách nie je voľným okom viditeľný. Zmení sa to v neskoršom štádiu ochorenia, a to pri tzv. bielom sivom zákale, na zreničke je viditeľný biely fľak. V minulosti bol tento stav označovaný slovom beľmo. Oko je už v takomto prípade slepé.

Rozhodne pacient

Pred niekoľkými rokmi sa k operácii sivého zákalu pristúpilo až vtedy, keď už bol zrelý. Dnes je situácia iná. „Nároky na náš zrak sú oveľa vyššie, ako tomu bolo v minulosti. Precízne videnie je nevyhnutné pre naše každodenné činnosti. Z toho dôvodu pristupujeme k operácii sivého zákalu už pri prvých prejavoch diskomfortu. Je to však na rozhodnutí samotného pacienta,“ hovorí František Veselý.

Prevencia, prevencia, prevencia

Nepodceňovať pravidelnú prehliadku u očného lekára sa oplatí. Absolvovať by sme ju mali aspoň raz ročne. Práve vďaka tomu sa dá prítomnosť sivého zákalu podchytiť veľmi skoro. „V opačnom prípade treba spozornieť vtedy, ak človek eviduje zmenu vnímania odtieňov bielej farby. Alebo ak sa strácajú rozdiely medzi farbami či kontrast medzi podkladom a písmom. Najhoršie na sivom zákale je to, že rastie pomaly. Preto si mnohí z nás jeho progres neuvedomujú,“ upozorňuje primár Veselý.

Operovať alebo nie?

Jedinou možnosťou, ako sa dá sivý zákal efektívne odstrániť, je operácia. Operačný zákrok je v súčasnosti vyspelý, bezpečný a hlavne bezbolestný, a to vďaka využitiu femtosekundového laseru. Zraková ostrosť je prinavrátená prostredníctvom implantátov a pacient je po dvoch hodinách prepustený do domáceho liečenia, pričom si po dobu dvoch týždňov aplikuje do oka špeciálne kvapky. Oko je však plne funkčné už na druhý deň po zákroku.

