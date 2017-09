Známej speváčke šaman zachránil život. Prečo takto skončila?

Mnohé ženy skúšajú rôzne diéty a triky na udržanie štíhlej línie. Marcella Molnárová tvrdí, že ona sa nikdy obmedzovať nemusela, pretože počúva svoje telo. „Keď si dnes dám dobrý steak, zajtra si určite naservírujem niečo ľahšie. Telo si to samo vypýta. Alebo napríklad jeden deň mám rybu a na ďalší si doprajem strukoviny,“ vysvetľuje speváčka tajomstvo svojej štíhlej postavy.

Najlepšia diéta sú kostýmy

Zloženie jedálneho lístka sa u nej odvíja aj od vystúpení, ktoré má najmä počas víkendov. Vtedy neje mäso, a keď, tak iba hovädzie. „Zvyčajne si dám cícer, fazuľu, bôb,“ hovorí. Tieto potraviny jej dodávajú energiu a silu. S úsmevom však priznáva, že aj cena kostýmov je to, čo ju odrádza, keď má chuť maškrtiť. „Veru, nie sú lacná záležitosť,“ priznáva so smiechom.

V ohrození života

Dlhé roky bola Marcella Molnárová vegetariánka. Hoci dnes už si mäso bez problémov dopraje, neje ho každý deň. „Vegetariánstvo bolo veľký omyl v mojom živote. Niekomu to možno neprekáža, ale moje telo potrebuje dostávať živiny zo všetkých potravín. Pred niekoľkými rokmi som bola v Mongolsku, kde som veľmi vážne ochorela. Pozvali nás na miesta, kam sa bežný turista nedostane. Ponúkli nám rôzne jedlá, medzi inými aj mlieko kumys. Skladujú ho v kravských vakoch, okolo ktorých poletujú muchy a hocičo iné, čiže je tam stále nejaká živá kultúra. Zo slušnosti som si odpila. Potom sme išli na rieku, kde bolo takisto toľko baktérií, na ktoré my Európania nie sme zvyknutí, a príšerne som ochorela. Lekári mi nevedeli pomôcť, nič nezaberalo, tak zavolali šamana. Pamätám si, že som ho len matne registrovala, bola som úplne dehydratovaná, za noc som schudla štyri a pol kila!“ šokuje Marcella.

Slovo šamana

Práve tento šaman jej vysvetlil, že na hranicu smrti sa dostala preto, lebo nejedla mäso. „Namiešal mi nejaké veci a dal mi to vypiť. Na tretí deň som mala teplotu už len tridsaťosem. Prišiel ma pozrieť a povedal mi, že nemôžem byť vegetariánka. On to vraj vidí podľa toho, ako môj organizmus reagoval. Na základe stavby môjho tela ma upozornil, že ja jednoducho nemôžem nejesť mäso,“ rozpráva neuveriteľný príbeh. „Vtedy som si povedala, že sa budem dobre a pestro stravovať. Nemyslím si, že jednostranné diéty sú správne. Rozmýšľam nad tým, čo jem, nepreháňam to s alkoholom, nefajčím. Pravidelný spánok, bez ponocovania, dobre vplýva na trávenie a celkovo aj na psychiku,“ myslí si.

V pohybe

Okrem toho, že sa neprejedá, Marcella sa stále hýbe. Dobrú kondíciu potrebuje mať aj na javisku, pretože s mikrofónom v ruke nedokáže iba nehybne stáť. Postavu, akou sa nemôžu pochváliť ani niektoré mladšie ročníky, si udržuje aj vďaka korčuliam alebo bicyklovaním. Je pripravená aj na alternatívu, keď ju škaredé počasie zaženie dovnútra. Doma má svoje minifitko, ktoré pozostáva z jedného malého prístroja, na ktorom si dokáže precvičiť celé telo. „Cvičím pravidelne, ale nikdy som nemala trénera. Tento vzťah by asi nefungoval, nemám totiž rada, keď mi niekto hovorí, čo mám robiť,“ smeje sa speváčka.