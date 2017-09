Život bez sexu? Vieme, ktorá generácia ho má čoraz menej a prečo jej nechutí

Hovorí sa im generácia Y, alebo Mileniáli. Sú to ľudia, ktorí sa narodili v rokoch 1978 až 1995 a dospeli na prahu dvadsiateho prvého storočia. Posledných chlapcov a dievčatá, ktorí sa narodili v minulom tisícročí, od malička obklopoval svet technológií, aký dovtedy nikto nepoznal. Sú vzdelanejší, tolerantnejší a ambicióznejší ako pokolenia pred nimi, na rozdiel od svojich rodičov však majú oveľa vlažnejší vzťah k sexu.

Menej súložia

Dostupná pornografia, hranie hier a bývanie s rodičmi. To sú podľa amerického magazínu Archives of Sexual Behaviour dôvody prečo sa Mileniáli nepúšťajú do erotických hier. Vedci počas takmer tridsaťročného zbierania dát zistili, že kým v šesťdesiatych rokoch nesúložilo šesť percent mužov a žien vo veku od osemnásť do dvadsať štyri rokov, generácia Y toto číslo vytiahla na takmer trikrát toľko!

Najskôr kariéra

Čísla podľa vedca Rynea Shermana dokazujú, že sexuálne chovanie prešlo veľkou zmenou. Sexuálne abstinuje najmä menej vzdelaná biela mládež a nábožensky založené dievčatá. Reakcia Generácie Y na seba nenechala dlho čakať, do redakcie začali prúdiť stovky mailov. „Mám dvadsaťtri rokov a som panna. Na sex nemám čas, budujem si kariéru,“ napísala im Lucia. Množstvo jej rovesníčok prežilo aspoň aké také romantické vzplanutia. Podľa magazínu, zatiaľ iba cez krátke textové správy...

