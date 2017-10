Šialenec na motorke sa rútil ako zmyslov zbavený: Výsledok je viac ako tragický!

Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania 50-ročný vodič motocykla zn. BMW F800GS prechádzal po ceste III/1055 v smere od obce Miloslavov do obce Dunajská Lužná, pričom pri prechádzaní pravotočivou zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel na trávnatý porast mimo vozovky, vošiel do priekopy a následne došlo k nárazu do stromu.

Po náraze sa ocitol v strome

Nárazom utrpel vodič motocykla viaceré ťažké zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Z dôvodu dokumentovania tejto dopravnej nehody bola premávka v uvedenom úseku niekoľko hodín obmedzená. Presné príčiny ako aj okolnosti tejto dopravnej nehody v súčasnosti vyšetruje príslušný útvar Okresného riaditeľstva PZ v Senci.