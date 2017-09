Bleskový návrat na televíznu obrazovku! Ktorá JOJ-kárka ohlásila krátko po pôrode comeback?

10. február bol najdôležitejším dňom v živote vizážistky Lucie Lucid Sládečkovej. Stala sa totiž mamou krásnej dcérky, ktorá dostala meno po jej mame - Lýdia. "Dlho som premýšľala nad menom, chcela som, aby niečo znamenalo. Pamätám si situáciu, z niektorého detského ihriska, kde sme boli s mojou láskou Sanym (synovec) a zavolali na malinké dievčatko Lýdia. Moju maminu to neskutočne potešilo, že v tejto dobe sa to meno ešte niekomu páči. Pre mňa to má silný význam, keďže moja mamina je neustále pri nás a pomáha nám, ako len vie," napísala po narodení dcérky na svoj profil na sociálnej sieti.

Od pôrodu venovala všetok svoj čas výchove dieťaťa a v práci bola len zriedka. Časom začala tráviť chvíle aspoň vo svojom kozmetickom salóne, ktorý má na Bajkalskej ulici v Bratislave. Najnovšie však, po 7 mesiacoch hlási svoj návrat aj na televízne obrazovky. Oznámila to prostredníctvom svojho konta na Instagrame. "Od 18. 9. Uaaa. Začínam točiť Nákupné maniačky. Ou yeah. Najviac teším. Touto správou mi nevadí, že končí leto," napísala pod fotku, ktorú zverejnila. Zrejem si tak povedala, že oddychu na materskej dovolenke bolo už dosť.

STATUS, ktorým Lucia oznámila svoj návrat do JOJky si môžete pozrieť v NAŠEJ GALÉRII.