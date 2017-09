Chorý zabávač Petr Novotný: Je na tom zle, prišiel aj o vzácnu chvíľu s vnučkou

Petr Novotný má k svojej vnučke krásny vzťah, a preto chcel byť súčasťou jej veľkého a najmä prvého školského dňa. Zdravotný stav mu to, žiaľ, neumožnil. „Otec sa veľmi rýchlo unaví. Išiel by veľmi rád, ale potom by bol veľmi vyčerpaný. Bolo by to pre neho jednoducho náročné. Všetci by tam naňho hovorili a otec toho veľa už ani nenachodí,“ prezradil v denníku Aha! jeho syn Pavel.

Laura chodí do rovnakej školy ako on pred tridsiatimi rokmi. „Pôjdeme sa naňho pozrieť hneď poobede, dcéra mu ukáže tašku a peračník,“ dodal Novotný mladší.