FOTO VNÚTRI Ex manželka Sväťa Malachovského Ľubica Čekovská sa po rozvode radikálne zmenila! Čo so sebou spravila?

Manželstvo Malachovského a Ľubice Čekovskej sa rozpadlo po šiestich rokoch. Vzťah sa im nepodarilo zachrániť ani napriek tomu, že majú spolu päťročného syna Tea. Malachovský našiel šťastie po boku kolegyne z divadla a manželstvo s Ľubicou napokon v novembri minulého roka definitívne ukončil súd. A aj keď to skladateľka brala najskôr veľmi ťažko a spoločenským akciám sa vyhýbala, dnes je všetko inak.

Keď sa vtedy Čekovská pred rozvodom niekam vybrala, pôsobila utiahnuto a nenápadne. No za posledné obdobie, keď sa uznávaná skladateľka objaví v spoločnosti, žiari na všetky strany. Neustále sa usmieva a vidno na nej, že je šťastná. Môže za to nielen jej nový vzťah s režisérom Jakubom Nvotom, synom Juraja Nvotu, o ktorom sme písali nedávno, ale aj úspech, ktorý za posledné obdobie dosiahla v pracovnej oblasti. Spolupracovala na hudbe k filmu Cuky Luky, na ktorého premiére tiež celá žiarila, nedávno sa na pódiu objavila počas odovzdávania cien Slovenka roka 2017, kde hrala na klavíri spolu so svojím bratom Mariánom Čekovským.

Zakaždým vyzerala výborne, no svojou poslednou fotkou na sociálnej sieti doslova vyráža dych. Spolu so svojou kamarátkou sa zúčastnili na kultúrnej akcii v Košiciach a treba uznať, že Ľubica sa predviedla na jednotku. Zvolila červeno-čierne oblečenie, dokonalý mejkap, krvavý rúž, svieži účes a nápadité náušnice. A veľkú pozornosť púta aj jej bujný dekolt. Vyzerá to tak, že Čekovskej rozvod výrazne prospel a treba konštatovať, že nikdy nevyzerala lepšie.

Ľubica, len tak, ďalej...