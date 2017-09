FOTO VNÚTRI Lenka Vavrinčíková ukázala v Let's Dance viac než chcela: Jej zarezané nohavičky určite v správach neuvidíte!

Bývalá rosnička Lenka Vavrinčíková o svojich kvalitách presvedčila už v šou Tvoja tvár znie povedome. A kompetentným v Markíze sa tam tak zapáčila, že po konci šou ju obsadili ako moderátorku hlavných Televíznych novín. Netrvalo však dlho a brunetka sa tešila z ďalšej ponuky. Tentoraz tanečnej. Lenka prijala výzvu predviesť sa aj v programe Let‘s Dance.



V nedeľu sa tak so svojím tanečným partnerom premiérovo postavila na parket, kde obaja predviedli poriadne energické číslo. Lenka nabehla v krátkej ružovej sukničke a s krátkym žltým topom. No a potom to prišlo. Partner ju počas tancovania nadvihol, Vavrinčíková zakopala nohami a ups... Celému národu tak nechcene ukázala žlté nohavičky! Nuž, takýto pohľad sa vám vo večerných správach rozhodne nenaskytne.