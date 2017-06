Jedna z najznámejších tvárí slovenského šoubiznisu skončila náhle v nemocnici: Strach a neistota!

Jozefa Oklamčáka netreba asi nikomu predstavovať. Spoluorganizátor súťaže Miss, ktorá je tu už 25 rokov a najväčší odborník na krásu nezaháľa a pracuje, čo mu sily stačia. Navyše popri tom organizuje pomerne často rôzne párty. Jeho vysoko nasadené tempo sa mu teraz zrejme vypomstilo. Oklamčák je už štvrtý deň v nemocnici a lekári nevedia nájsť príčinu jeho zdravotných problémov.

"Som od utorka v nemocnici, takto som dopadol. Robia mi vyšetrenia. Dnes ráno ma mali pustiť, ale stav nebol taký, aby som mohol ísť, čiže ma nepustili. Sledujú ma. Cítil som ako keby takú malátnosť, také čudné stavy, tak si ma tu nechali na pozorovanie," prezradil nám Oklamčák so smútkom v hlase. Ten si toho na plecia naložil viac ako dosť. Od svojej aprílovej oslavy narodenín sa takmer vôbec nezastavil a v bol v jednom kolotoči.

"Mal som toho veľa v poslednej dobe. Neviem, možno je to z vyčerpania. Ja som ale vždy mal veľa aktivít, no raz to asi muselo prísť. Ja som napríklad v živote nebol v nemocnici, naposledy, keď som sa narodil," netají sa Oklamčák.

"Išiel som za primárom Jurajom Štofkom a profesorom Traubnerom, nech sa pozrú na mňa. Dali mi urobiť CT hlavy, ale všetko v poriadku. A už ma tu vyšetrujú tri dni a nič mi nenašli, ale ten stav malátnosti mi stále trvá. Tak nakoniec ani nemôžem cestovať na fashion show do Čiech, čo je tento víkend. Dievčatá odišli včera, ja som mal cestovať dnes, ale môj stav je taký, že mi lekári neodporučili, aby som išiel. Zdravie je prvoradé. Urobili mi všetky možné vyšetrenia, ale zatiaľ nič nezistili. Inak som v pohode, len malátny, točí sa mi celý svet," pokračoval.

"Bál som sa, či niečo nemám v hlave, lebo veď nikdy neviete. Čakám, čo bude, teraz mi nasadili prístroj na tlak na monitorovanie na 24 hodín. Sám seba nespoznávam, stále som pozitívne naladený a v poriadku a zrazu toto," dodal odborník na krásu., ktorý pevne verí, že v pondelok už bude môcť opustiť brány nemocnice.

