Mrazivá foto tesne pred kolapsom! Markizák Boris Pršo cítil, že je na tom veľmi zle! Posťažoval sa kamarátom a o pár hodín už ležal v kóme!

Smutná správa, že obľúbený a vždy usmiaty markizák Boris Pršo (34) je od soboty v umelom spánku, šokovala celé Slovensko. Milovník cestovania, ktorý ako jediný Slovák robil skvelé rozhovory so svetovými celebritami, dostal silné krvácanie do mozgu počas generálky Let’s Dance. No už v piatok večer cítil, že je zoslabnutý a niečo nie je v poriadku. Napriek tomu sa na druhý deň vybral do práce, z ktorej ho odviezla záchranka.