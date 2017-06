Miriam Kalisová si vybavuje účty s novou známosťou svojho exmanžela Šmahela: Veľký konflikt pre TÚTO fotografiu!

Od rozvodu Miriam Kalisovej (32) a Martina Šmahela (34) ubehli len štyri dni a známy fitnes tréner už púta pozornosť novou ženou. V spoločnosti sa začal objavovať s pôvabnou čiernovláskou Máriou, ktorú už zoznámil aj so svojou dcérkou Miou (3). To sa však nepáči Miriam, ktorá už stihla mať so sexicou konflikt.