Patrícia Vittek vyšla s pravdou von! TOTO tajomstvo skrývala pred verejnosťou celý život!

Patrícia Vittek sa v ostatnej dobe teší pomerne veľkému záujmu médií. V jej živote sa vždy udeje niečo impozantné, o čom síce občas tvrdí, že to nemusí nikoho zaujímať, no s obľubou to zverejňuje na svojom profile na sociálnej sieti. Buď sú to informácie o jej ťahaniciach s manželom Robom Vittekom, alebo rôzne fotografie, kde sa ochotne pretŕča, väčšinou sporo odetá.

Jedna z fotografií, na ktorej jej idú obrovské prsia doslova vypadnúť z oblečenia, zaujala aj istý portál, ktorý jej venoval článok s poriadne pikantným titulkom: Prvotriedna milfka Patrícia Vittek vytasila mechy, aké sa len tak nevidia! Tento článok zaujal aj samotnú Patríciu, ktorá ho okamžite zverejnila na svojom konte na sociálnej sieti. Pod ním sa okamžite spustila veľká debata medzi jej fanúšikmi, pričom jeden z nich napísal: "Ale už sa poučili, už si Vittek." Tým narážal na to, že sa Patrícia častokrát rozčuľuje, ak si ju niekto dovolí nazvať Vittekovou.

Na tento komentár však zareagovala niečím, čo nás poriadne prekvapilo. Vyzradila totiž niečo, čo doposiaľ nikto nevedel. "A keď zistia, že mám aj stredné meno Viktória, to ešte len bude," odpísala. Od dnešného dňa teda už len takto - Patrícia Viktória Vittek. Snáď je to takto správne.