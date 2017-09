Stav markizáka Borisa Prša je naďalej veľmi vážny: TOTO sú slová neurochirurga!

BRATISLAVA - Obrovský šok! Obľúbený markizácky redaktor Boris Pršo (34), ktorý pravidelne lieta po svete a robí rozhovory so svetovými hviezdami, bojuje o život. Cez víkend z ničoho nič skolaboval a okamžite ho previezli do nemocnie. Diagnóza je viac ako vážna. Krvácanie do mozgu! Nikto však nevie, čo bude ďalej. Boris je od soboty v umelom spánku.