Tajná nenaplnená láska: Po Kronerovej roky poškuľoval známy herec

V jojkárskom Nikto nie je dokonalý sa v utorok predstavili ako hostia Kronerová a Šimun. Obaja herci sa poznajú dlhé roky a veľa nechýbalo, mohla medzi nimi vzplanúť láska.

„Zuzka sa mi páčila, lebo mala a aj má veľký zmysel pre humor. Poškuľoval som po nej, ale nikdy to nebolo v takej intenzite, aby som jej to dal tak najavo, aby si to ona všimla. Je to inak výborná kuchárka po otcovi, vie veľmi dobre pripravovať ryby,“ prezradil pre jojkársky Top Star Šimun, ktorého sestra bola navyše Kronerovou spolužiačkou.