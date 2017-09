Totálna zvrátenosť v Zámene manželiek! TOTO servírujú divákom? Mladé dievčatko má dieťa so 46 ročným mužom! A to nie je všetko!

Nadopovaná Jana s hadom okolo krku, ktorá sa pred kamerou pobila so svojím partnerom a vulgárne vynadala druhej manželke? Takto nejako vyzerala posledná Zámena manželiek v Česku. A hoci sa na spomínanú epizódu zvalila poriadna dávka kritiky, TV Nova rozhodne nepoľavuje. Teraz to bude opäť silná káva!

Televízia totiž pustila do éteru malú ochutnávku. Sedemnásťročná Iva, ktorá fajčí jednu cigaretu za druhou a dieťa má s omnoho starším partnerom.

Bábätko by malo mať rok a pol, takže ak matematika neklame, Iva do toho teda spadla poriadne skoro. Jej partner by jej pokojne mohol byť otcom, pretože je o niekoľko desiatok rokov starší ako ona. A to všimli aj ľudia, ktorí to hromadne komentujú. S manželom Mariánom (46) sa zoznámila, keď mala iba 14 rokov! No čo najviac divákov zatiaľ pobúrilo, je fakt, že mladé dievča absolútne nezvláda starostlivosť o svoje malé dieťa. Sedí nonstop za počítačom, stále fajčí a s prebaľovaním nemá žiadne skúsenosti. ,,Ja skrátka nechám dieťa plakať, nech sa vyplače," šokuje v upútavke mladá mamička, ktorá nechá dieťa tak a ide si radšej zapáliť na balkón.

A reakcie zhrozených ľudí na seba nedali dlho čakať. Tí nechápu, ako je možné, že televízia promuje takúto nezodpovednú matku, ktorá žije s človekom, ktorý je od nej o toľko rokov mladší. ,,Spoznali sme sa síce, keď som mala 14, ale sex sme mali až po mojich pätnástich," povedala pre český portál extraz.cz. Celú epizódu si môžete pozrieť už zajtra večer na TV Nova.