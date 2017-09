V tíme Pevnosti Boyard to poriadne vrelo: Verešová dourážala herca Jakaba a pred všetkými z neho spravila neschopáka!

Hneď zo začiatku si mohli diváci všimnúť, že najviac nabudeným súťažiacim je práve herec Robo Jakab. Z účasti v tejto legendárnej šou sa tešil doslova ako malý chlapec a dal to na úvod aj patrične najavo. „Ničoho sa nebojím! Idem do toho na plné bomby a všetci to uvidia!“ vyhlásil vytešený a odhodlaný Jakab, ktorý sa nevedel dočkať disciplín. Nemusel na ne ani dlho čakať.

Prvá prischla hneď jemu. Robo vošiel do provizórnej hasičskej stanice a na bežiacom páse musel zvesovať vedrá plné zelenej tekutiny a nalievať ich do pripravenej nádoby. Žiaľ, herec párkrát spadol a úlohu nesplnil.

„Ako som padol, tak ma to celého nejako rozhodilo. Štve ma to, že som nedal, štve ma to!“ bolo na ňom vidieť obrovské sklamanie. Neskôr však na neho opäť prišiel rad a dostal možnosť reparátu. Roba usadili do vrtuľníkového trenažéra, ktorý sa začal divoko točiť, a herec zatiaľ musel vylúštiť matematickú úlohu. Keby však počul, čo sa vonku deje, možno by od nervozity pokazil aj túto úlohu.

Keďže v prvej disciplíne neuspel, modelka Andrea Verešová mu to možno aj preto dala pri jeho ďalšej aktivite ich tímu poriadne pocítiť.

Robov trenažér sa nezačal ešte ani točiť a Andrea už vonku zahlásila: „To by som skôr ja dala... On je ,stresal‘,“ pokrútila hlavou modelka. „Nie!“ bránila ho moderátorka šou Diana Hágerová. Verešová však o svojej pravde presviedčala ďalej.



„Podľa mňa... Je premotivovaný! Nedá to, je veľký ,streser‘, je premotivovaný!“ komentovala ho neustále modelka, ktorá na neho spoza dverí pokrikovala. „Hlavne v ,kľude, v kľudeeee‘!“ Keď to však napokon vylúštil, Verešová už zmenila rétoriku.

„Neverila som ti, dal si to, si borec!“ No aby toho nebolo málo, do kolegu si napokon pred všetkými kopol ešte aj vedátor Karol z Dobre vedieť! Samo Trnka. „Chudák, veď má len VŠMU a dal to!“ robil si z neho posmešky. Prvý tím však celý čas držal pokope a podarilo sa im nahrať krásnu sumu 6 580 eur.