Hviezda Ondrej Kandráč začína rúbať poriadne vysoko: Vysačkuje z vlastnej šou aj kamaráta Skrúcaného?

Televízia JOJ len nedávno uviedla program Všetko čo mám rád, ktorý moderuje herec Štefan Skrúcaný. Doň obsadila aj Ondreja Kandráča, ktorý však robil iba hudobný sprievod hosťom, ktorí do šou prijali pozvanie. Ako sme sa však dozvedeli, ľudia sa s týmto jeho účinkovaním neuspokojili. ,,Diváci čoraz viac reagovali, že by mal Ondrej dostať väčší priestor. A tak sa v JOJ-ke rozhodli, že v nových častiach bude reláciu moderovať spolu so Števom,“ prezradil nám zdroj z televízie.

,,V druhej sérii šou Všetko, čo mám rád dostane Ondrej Kandráč viac priestoru a so Štefanom Skrúcaným budú tvoriť moderátorský tandem,“ potvrdila nám to PR manažérka JOJ-ky Lenka Filipová.

Kandráč si tak po novom prilepší. Bude mať pod palcom úspešnú šou, ktorá sa vysiela v lukratívnom čase, a to v piatok o 20.30. Čo na to hovorí? ,,Do moderovania som sa zapájal už v prvej sérii, čiže nie je to rapídna zmena. Možno trochu optická, že sedíme vedľa seba pri stole a hostia sú hneď vedľa mňa. Teší ma to, lebo je lepší kontakt s hosťami, so Števom aj s publikom. Je to veľmi príjemné, samozrejme. Ale treba nájsť správnu rovinu, keď to bude nevtieravé a podporí to samotného Števa,“ prezradil Ondrej.

„Hoci si myslím, že Števo je taký vynikajúci moderátor, že nepotrebuje sparing partnera,“ reagoval očividne spokojný Kandráč, ktorého kariéra z mesiaca na mesiac doslova rastie. Ktovie, možno už čoskoro sa dočká aj vlastnej relácie... Ondreja Kandráča v úlohe moderátora uvidíte premiérovo už tento piatok na JOJ-ke.