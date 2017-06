Zomrela speváčka Věra Špinarová (†65): Aké boli jej posledné minúty života?

V stredu večer Česko obletela správa, že speváčka Věra Špinarová (†65) skolabovala počas koncertu a na hodinu sa jej zastavilo srdce. Vďaka rýchlej pomoci a transportu vrtuľníkom do nemocnice to prežila, ale následne zostala v bezvedomí. Z toho sa už neprebrala. Špinarová zomrela v nedeľu v pražskej motolskej nemocnici. Informáciu priniesol český portál blesk.cz.

Smrť v českej politike: Zomrel minister financií s kontroverzným prvenstvom

Speváčkin syn Adam Pavlík pár hodín po jej kolapse vydal prehlásenie, že jeho mama Věra Špinarová je v kritickom stave. A žiadal fanúšikov o to, aby jej držali palce. V pondelok ráno však prišla veľmi smutná správa o jej úmrtí.

Verešová v šoku: Celebritný fotograf (†40) skočil z okna, s priateľkou mal ísť na dovolenku

"Chcel by som touto cestou poďakovať celému zdravotnickemu tímu a lekárom nemocnice v Motole, za starostlivosť, ktorú venovali mojej maminke. Zároveň chcem poďakovať všetkým fanúšikom a priateľom za podporu a účasť v tejto ťažkej chvíli, ktorú ja a celá naša rodina prežíva. Termín poslednej rozlúčky, ktorá bude v Ostrave, bude upresnený a zverejnený," napísal na sociálnej sieti Špinarovej syn Adam Pavlík.

Za Špinarovou smúti Vondráčková i Petra Janů

"Je mi strašne smutno, je to veľká škoda. Po prvé sme si veľmi rozumeli, mali sme spolu dve turné, a po druhé vidím, že už to padá v mojom lese," povedala pre ČTK speváčka Petra Janů.

Za vynikajúcu speváčku s hlasom, ktorý bol darom od boha, označila Špinarovú kolegyňa Helena Vondráčková. "Jej razantný krásny hlas bol v tuzemskej populárnej hudbe ojedinelý," uviedla Vondráčková.

Choroba, ktorá zabíja stovky Slovákov ročne: Dá sa jej predísť!

Hudbou žila až do konca

Věra Špinarová žila hudbou a až do poslednej chvíle koncertovala. Práve na jej poslednom vystúpení jej prišlo zle. Stihla ešte prísť do zákulisia, kde sa jej ale zastavilo srdce. V sále bola našťastie prítomná lekárka, ktorá s pomocou záchranárov, ktorí dorazili vo veľmi krátkom čase, dokázala speváčku vrátiť do života. Bohužiaľ iba na krátky čas.

FOTO Sexy herečka z Búrlivého vína: Táto kočka nemá šťastie na chlapov?

Eva Špinarová koncertovala so svojím jediným synom Adamom, ktorého má z manželstva s Ivom Pavlíkom. Od roku 1971 bol jej prvým manželom. O desať rokov sa ich manželstvo rozpadlo. Pavlík sa zamiloval do Heidi Janků, ktorú si v roku 1992 zobral za manželku.

FOTO VNÚTRI Vdovec po Bartošovej († 48) opäť randí: Narazil si Ivetin klon!

Nešťastná Špinarová si po krátkej známosti v roku 1984 zobrala za muža bubeníka a speváka skupiny Maximum Petra Hanniga Vítězslava Vávru.

Ani s ním jej manželstvo nevyšlo a Špinarová do konca svojho života už zostala bez partnera a upnula sa na svoju kariéru. Svojím neuveriteľne silným hlasom a emóciami nabitým prejavom rozdávala radosť v Česku i na Slovensku.

Herec zo seriálu Prázdniny: Prečo prichádza o peniaze?

Špinarová zahájila svoju spevácku kariéru už v 15. rokoch, kedy nahrala svoju prvú pesničku Já před tebou klečím. Jej najväčším hitom bola pesnička "Jednoho dne se vrátíš" z filmu Tenkrát na západě.

Gaulieder zomrel za záhadných okolností: Čo si o smrti otca myslí jeho syn?

Speváčka disponovala nezameniteľným altom, preto ju niektorí prirovnávali k Janis Joplin či Tine Turner. Pri príležitosti jej 65. narodenín vyšla kompilácia s názvom Zóna lásky. Uzatvára ju titulková melódia Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, ktorú textár Zbyšek Malý nazval Jednoho dne se vrátíš. "Herec Jiří Sovák mi pred rokmi povedal: ́Keby mal každý spevák v repertoári jednu jedinú pieseň, pri ktorej by už pri vyslovení jej názvu bolo všetkým jasné, kto ju spieva, mohol by byť šťastný. A vám sa to podarilo. Keď sa povie" Jednoho dne se vrátíš", každý vie, že je to Špinarka," preradila v minulosti pre ČTK speváčka.

VIDEO Záhadné okolnosti smrti exposlanca Gauliedera (†66): Vieme šokujúce skutočnosti