Nová zoznamka Jojky Take Me Out pobúrila všetkých Slovákov: To je reklama na eskort? Zúria ľudia!

Jojka včera prvýkrát odvysielala zábavnú zoznamku Take Me Out. V nej sa stretlo mnoho mladých slečien, ktoré bojovali o srdce mužov, s ktorými napokon niektoré šťastné išli na rande. A, samozrejme, naopak. No ak si myslíte, že o priazeň opačného pohlavia bojovali iba prirodzené dievčatá, aké stretávate na ulici alebo v práci, ste na veľkom omyle! Veľká väčšina z nich totiž vyzerali ako umelé bábiky. A plastické vylepšenia by ste na niektorých možno ani neporátali.

,,Takýto odpad a humus servírovať divákom, je to naozaj pod úroveň, nehnevajte sa!" ,,Toľko sliepok pokope som už fakt dlho nevidela!" ,,Trištvrte báb z Nákupných maniačok, minimálne dve playmate, umelé papule, cecky.... Myslela som, že to bude zoznamka pre bežných ľudí a nie takéto samozvané celebritky," ,,Ďalšia relácia na oblbovanie národa. Keby tam aspoň boli normálne a inteligentné baby. Nie tieto preafektované a preplastikované," ,,Veď je to ako reklama na eskortnú agentúru, preboha!" ,,Keď som videl tú vzorku dievčat, mal som dosť. Toto má byť akože zoznamka? Veď to vyzeralo ako v eskortnej firme!" ,,Niektoré tie ženy sú normálne, ale väčšina... to je hrôza!" hromžia diváci Jojky.

A aj samotné hlášky súťažiacich boli už občas poriadne cez. „Nepáčilo sa mi, že pôsobiš tak namyslene, egocentricky. Mám pocit, že keby som sa otočila bokom, tak už šukáš všetko naokolo“ povedala jedna zo slečien poslednému súťažiacemu. „Zuzi, sorry, ale ja mám ten istý pocit z teba,“ povedal jej súťažiaci Vojta. „Ja si ťa dobre pamätám, že som si ťa objednala na oslavu, bohužiaľ, si to ty. Na mojej párty si ukázal trošku viac a na základe toho som chcela zmeniť rozhodnutie, ale už bolo neskoro,“ povedala súťažiaca Zuzanita nádejnému súťažiacemu, ktorý sa živí ako striptér.