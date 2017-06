FOTO Ako vajce vajcu: Speváčke Taylor Swift po svete chodí dvojníčka. Tá podoba je neskutočná!

Teegan hovorí, že prvýkrát si svoju podobnosť s Taylor uvedomila, keď ju na ulici zastavil fanúšik túžiaci po fotke so svojím idolom. Bolo to v roku 2015. Niekto by si možno povedal, že byť dvojníčkou celebrity predsa nemôže byť také zlé.

No pre mladú ženu bola náhla pozornosť okoloidúcich psychicky náročná, trpí totiž sociálnou úzkosťou a náhly rozruch okolo jej osoby si rozhodne neužívala.

„Odkedy si ľudia všimli moju podobnosť s Taylor, chodia za mnou stále,“ tvrdí. Spomína si aj na moment, kedy okolo nej zastali desiatky áut. Ďalej sa pohli až vtedy, keď vodičom povedali, že útla žena nie je skutočná Taylor.

Dvojníčka známej speváčky, ktorá je povolaním kuriérkou, teda na vlastnej koži zažíva, čo so sebou sláva môže prinášať. Bola už obeťou niekoľkých poriadnych naháňačiek so zvedavými fotografmi. „V domnienke, že som Taylor, si zapínali svoje fotoaparáty a začali ma prenasledovať,“ opisuje rušné chvíle mladá Teegan.

Napriek tomu jej však časom táto podobnosť začala dvíhať sebavedomie a vzala si z nej pozitívum. S nátlakom verejnosti sa dokáže vysporiadať oveľa lepšie ako v minulosti. A navyše, podobnosťou s Taylor Swift často poteší aj jej malých fanúšikov.