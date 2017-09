FOTO VNÚTRI Prvý veľký deň budúceho kráľa: Malý George si TAKTO vykračoval do školy! Ale kde je mama Kate?

Malý George vo svoj prvý školský deň vyzeral veľmi uhladene. Mal totiž na sebe povinnú uniformu, pozostávajúcu z véčkového svetra, krátkych nohavíc, vysokých červených ponožiek a čiernych topánočiek. Kŕčovito zvieral ruku starostlivého otca, ktorý mu niesol aj školskú tašku.

Veľký deň rozkošného princa Georga (4) je konečne tu: TOTO všetko v škole na malého šibala čaká!

Na školskom dvore dvojicu privítala riaditeľka škôlky, Helen Haslem, ktorá Georgovi potriasla rukou. Ide o starú tradíciu a každý deň žiaci začínajú takýmto pozdravom s učiteľom. Chlapček bude mať v triede 20 spolužiakov a bude jedným z najmladších, len v júli totiž oslávil štvrté narodeniny.

Dnes je na pláne zoznamovanie sa so spolužiakmi a novým prostredím a prestávky bude malý princ tráviť na ihrisku.

Kým sa svet teší, ona trpí: Tehotnú vojvodkyňu Kate museli náhle previezť do nemocnice!

Ročné školné v tejto prestížnej škole je v prepočte 19 100 eur a ponúka vzdelanie pre asi 560 chlapcov a dievčatá od štyroch do 13 rokov, v každej triede sa ich nachádza asi dvadsať. Malý monarcha bude patriť medzi škôlkarov, povinná školská dochádzka vo Veľkej Británii je od piatich rokov.

Video of Prince George arriving for his first day of school pic.twitter.com/x8dSx0YQ3n