Kým sa svet teší, ona trpí: Tehotnú vojvodkyňu Kate museli náhle previezť do nemocnice!

Celý svet je vo vytržení. Najobľúbenejší pár britskej kráľovskej rodiny sa dočká tretieho potomka. Tehotenstvo vojvodkyne Kate spustilo ihneď vlnu špekulácií. Jednou z nich bolo to, v akom týždni je budúca mamička.

Tí, čo predpokladali, že sa malý monarcha narodí na jar, neboli ďaleko od pravdy. Vojvodkyňa by práve mala byť v jedenástom týždni tehotenstva. Následník britského trónu by sa tak mal narodiť v apríli budúceho roka.

Informáciu nepriamo potvrdil aj budúci otecko William. „Potrebujeme, aby sa Kate dostala cez prvý trimester tehotenstva. Oslavovať preto začneme na budúci týždeň,“ prezradil.

Radostnú novinu totiž v paláci vystriedal strach o vojvodkyňu Kate. Tá sa opäť trápi s tehotenskými nevoľnosťami. Trpí nepríjemným syndrómom hyperemesis gravidarum, pre ktorý musela zrušiť všetky povinnosti.

„Pred niekoľkými týždňami jej bolo pri návšteve kráľovnej v zámku Balmore tak nevoľno, že musela ihneď navštíviť nemocnicu v Aberdeen, aby overili, či je všetko v poriadku,“ uviedla novinárka z denníka The Sun Emily Andrews.

Hoci Kate zrušila všetok svoj program, existuje jedna udalosť, ktorú si zásadne nenechá ujsť. Princ George totiž ide po prvý raz do prestížnej škôlky a pyšná mama pri tom nesmie chýbať! Či bude svojho prvorodeného naozaj sprevádzať do školy, to sa uvidí zajtra.