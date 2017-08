Emotívne slová Guľu po žilinskom budíčku: Čo adresoval hráčom a divákom?

Gólostroj šošoni spustili už v 20. minúte, keď sa presadil Mráz. Do prestávky vyťahovali hostia zo Senice loptu zo siete ešte tri razy. Konečný výsledok 7:1 hovorí za všetko. Majster, vitaj späť! Konečne predvádzaš to, na čo sme boli v minulej sezóne zvyknutí.

"Najväčším pozitívom bola podpora fanúšikov, ktorým takto na diaľku skladám kompliment. Veľmi ma prekvapili svojím postojom, vážim si to. Nesmierne si vážim aj postoj hráčov, tímu. Chalani išli veľmi dôrazne za výhrou, boli prajní, a preto im bolo dopriate. Máme pred sebou obrovskú motiváciu dokázať, že napriek nevydarenému štartu sme veľmi silní. Ideme si svojou cestou, svojím systémom dlhodobo. Jedna lastovička leto nerobí, potrebujeme sa chvíľu potešiť, no hľadieť už na pohárový a následne aj ligový duel," skonštatoval tréner MŠK Žilina Adrián Guľa pre klubový web.

Doposiaľ jedným z najväčších prekvapení novej sezóny sú výkony Spartaka Trnava. Ten si v štyroch kolách pripísal na konto štyri výhry a je jediným klubom, ktorý v ligovom pelotóne nestratil ešte ani jeden bod. Spartakovci výhrou 2:0 v Ružomberku urobili najlepšiu možnú pozvánku na najslávnejšie slovenské derby proti Slovanu, ktoré je na programe v sobotu.

"Po taktickej stránke to z našej strany nebolo vôbec dobré, bránili sme takmer šiesti v jednej línii, čo nemám rád. Domáci dominovali. Mali sme aj šťastie, ale je to pre nás fantastický výsledok. Som spokojný, že sa vraciame do Trnavy s tromi bodmi," vyhlásil kouč Trnavy Nestor El Maestro po zápolení s Liptákmi.