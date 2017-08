EXKLUZÍVNE Vieme, koľko zarobí nový tréner reprezentácie: Ramsay sa na Slovensku nenabalí!

Veľa sa špekulovalo o tom, či by našu reprezentáciu nezobral Ralph Krüger, s ktorým sa Miro Šatan stretol aj v tíme Európy na Svetovom pohári. Lenže od začiatku bolo viacerým jasné, že ho nedokážeme zaplatiť. Nehovoriac o tom, že má dobrý džob v anglickom Southamptone. Populárny „Šarky“ to mal teda o to ťažšie.

Nového trénera musel zlomiť za sumu, ktorú vieme poskytnúť. Netajil sa tým, že chce Kanaďana, no nájsť vhodného kandidáta nebolo jednoduché. Platy trénerov v NHL sa pohybujú v miliónoch eur za sezónu. Napokon sa Šatanovi podarilo prilákať Craiga Ramsayho, ktorý bol už na dôchodku, a tak novú výzvu prijal.

Na Slovensko sa však určite neprichádza nabaliť. Podľa našich informácií by mal kanadský kouč na Slovensku zarábať okolo 140-tisíc eur za sezónu, čo je v porovnaní s platmi trénerov v NHL skutočne smiešna suma. Navyše, nemajú ho platiť priamo zo zväzu, ale z marketingových aktivít SZĽH.

Predsa len si oproti predchodcom na slovenskej hokejovej lavičke prilepší. Bývalý kouč reprezentácie Zdeno Cíger zarábal 10-tisíc eur mesačne, rovnako ako pred ním Vladimír Vůjtek a Glen Hanlon. A ešte jedno porovnanie. Craig Ramsay nebude mať ani toľko ako jeho futbalový kolega Ján Kozák. Jeho ročný príjem je 180-tisíc eur, teda 15-tisíc na mesiac.