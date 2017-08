Fanúšikovia Neapola musia Hamšíka milovať: Bývalému spoluhráčovi to nikdy nezabudne!

Vlani v lete sa Gonzala Higuaín určite postaral o prestup leta. Z Neapola totiž prestúpil za závratných 90 miliónov dolárov do Juventusu Turín. Stal sa tak tretím najdrahším hráčom histórie po Baleovi (101 milónov) a Ronaldovi (94 miliónov). Pochopiteľne to tak naštvalo fanúšikov, že po uliciach pálili jeho dresy a vešali ho po smetiakoch.

A svoje si o tom dodnes myslí aj Marek Hamšík. Nedávno, práve pri príležitosti svojich 30. narodenín, sa rodák z Banskej Bystrice nechal počuť. „V minulosti som uvažoval o prestupe do Milána, no to som bol mladý. O Juventuse som ale nikdy neuvažoval,“ priznal Hamšík pre web corriere.it.

Aj jeho vytočilo, čo sa stalo vlani pri prestupe Higuaína do Juventusu. „To, čo sa stalo pri prestupe, nie je futbal. Nikdy mu to nikto nezabudne. Rozumiem láske fanúšikov Neapola a preto by som to ja nikdy neurobil,“ dodal Marek.

