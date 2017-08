FOTO Národná futbalová pýcha rastie do krásy: Pozrite sa, ako to vyzerá na stavenisku!

Pre mnohých fanúšikov Slovana Bratislava, ale aj fanúšikov slovenského futbalu ako takých sa stal 1. september 2016 magickým dátumom. Vtedy oficiálne začala výstavba nového Národného futbalového štadióna.

- Pluska.sk/sport

V areáli legendárneho Tehelného poľa vyrastá novučičký štadión, ktorý bude mať kapacitu 22 500 miest a bude spĺňať kategóriu 4 podľa smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov. Tým pádom sa ňom môžu hrať prestížne európske zápasy.

Čítajte viac VIDEO Prvá veľká trofej sezóny ma svojho majiteľa:Real Madrid si to rozdal s Manchestrom United

Najviac nás však zaujímalo to najdôležitejšie, že v akom štádiu sú stavebné práce. Kvôli tuhej zime a ťažkosťami s mrazom nabrala výstavba až trojmesačný sklz. Stavbári teda budú mať plné ruky práce, aby stihli dokončiť hrubú stavbu do konca roka 2017. „Výstavba sa dôsledkom dlhotrvajúcich mrazov dostala do sklzu, ale generálny dodávateľ prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby bol konečný termín dodržaný,“ prezradil náš zdroj.

Po jedenástich mesiacoch, kedy oficiálne sa začalo stavať je vidieť prvé výsledky. Štadión naberá reálne kontúry. „Momentálne sú už viditeľné prvky troch tribún. V najpokročilejšom štádiu je západná tribúna, kde sa pracuje už aj na hornej časti,“ dodáva zdroj blízky zhotoviteľovi výstavby. Ako to vyzerá na veľkom stavenisku, si pozrite vo fotogalérii.

Zhotovitelia sa zaviazali, že hotový štadión odovzdajú pred koncom budúceho roka. Práve v roku 2018 má byť skolaudovaný a otvorený. Suma novučičkého stánku sa vyšplhá na 75 miliónov eur. Štát naň prispeje sumou 27 miliónov. Až 36 poskytla Európska komisia sídliaca v Bruseli.