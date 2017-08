VIEME PRVÍ V tomto luxuse bude na Slovensku bývať slávny Everton s Rooneym

Okolie známe hlavne pre lyžiarov učarovalo svojou prírodou aj futbalistom z Britských ostrovov. „Súper má priletieť v stredu poobede na letisko v Poprade a následne sa tím presunie do Jasnej, kde bude ubytovaný. Hotel by mal byť uzavretý len pre nich. Podvečer ich čakáme v Ružomberku, kde si urobia obhliadku štadióna a šatní,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ športový a marketingový riaditeľ MFK Ružomberok Dušan Tittel.

Nám sa podarilo zistiť, že futbalisti z mesta Beatles si zarezervovali celý hotel Grand, ktorý v Demänovskej doline patrí medzi to najluxusnejšie, čo môžu Nízke Tatry ponúknuť. Cena izby za jednu noc sa v tomto ročnom období začína na sume 67 eur, ale môže sa vyšplhať až na dvojnásobok za luxusný apartmán. Hráči budú mať k dispozícii okrem ticha a pohodlia aj bazény, výrivky či sauny. Z komfortne zariadených izieb budú mať výhľad, aký nenájdete na Slovensku všade. Samozrejme, že by si tento hotel a jeho služby vychutnali viac v zime, ale tak na prespatie počas jednej noci určite postačí. Ako to bude vyzerať v izbách pre hviezdnych futbalistov na čele s Wayneom Rooneym, si pozrite vo fotogalérii.

