FOTO Zranený Zlatan? Prsnatá manželka si pri jeho kúskoch na luxusnej jachte zakrývala oči!

Poriadny šok zažili chirurgovia, do ktorých rúk zveril Ibra svoje telo. „Niečo také sme ešte nevideli. Jeho koleno je také silné, že to nemôže byť ani pravda. A to má za sebou 20-ročnú kariéru,“ žasli americký doktori.

Nemýlili sa. Zlatanove koleno je naozaj silné a jeho rekonvalescencia prebieha veľmi rýchlo. Naposledy si doprial oddych pri pobreží Francúzska v Cannes, kde si s veľkým kamarátom Tomom Delaym prenajal dvojposchodovú jachtu. Z obrieho plavidlo si to neváhal párkrát skočiť do šíreho mora. Vyzeralo to, ako keby ani nebol zranený. Len jeho prsnatá manželka Helena Segerová, mimochodom staršia o desať rokov, si miestami radšej zakrývala oči. Pozrieť si to môžete vo fotogalérii!

V Manchestri momentálne stratu Zlatana príliš nepostrádajú vytešujú z gólov novej útočnej akvizície Romela Lukakuho, ale ani pred kontroverzným Švédom ešte nadobro dvere nezabuchli. „Rozprávali sme sa o tom, že by mohol zostať. Stále je hladný po futbale a cíti, že môže dokázať viac. Je však zranený a potrebuje čas. Určite nie je pripravený tak, aby mohol nastúpiť už hneď zajtra,“ vyhlásil pre The Sun na adresu Zlatan manažér červených diablov José Mourinho.