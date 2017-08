Futbalový búrlivák Řepka naložil svojej ex: Bol to omyl a mala by začať premýšľať hlavou!

Bol to taký krásny pár a teraz? Bývalý český futbalový reprezentant Tomáš Řepka (43) spálil mosty so svojou manželkou, keď sa zamiloval do nádhernej Vlaďky Erbovej (36). Teraz to ale ľutuje a tvrdí, že to bol omyl.