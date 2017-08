Išlo brankárovi Slovana o život? Trnavskí fanúšikovia po ňom hádzali nožíky!

Slovan Bratislava ukončil v sobotu sériu Spartaka Trnava, keď ho porazil na ich pôde 2:1. Taktiež pretrhol sériu dvoch remíz. Belasých môže hriať aj fakt, že zdolali odvekého rivala už v 147. derby.

Zásluhu na troch bodoch má aj hosťujúci brankár Dominik Greif, ktorý neraz podržal svoje mužstvo. Najdôležitejší zákrok predviedol v 88. minúte, keď zmaril vyloženú šancu Briganta a udržal „belasým“ tri body. „Posledných 20-25 minút nebolo z našej strany dobrých. Z chalanov som cítil nervozitu, snažil som sa ich upokojiť a napokon sme to zvládli. Čo sa týka šance Briganta, tak neviem, či to bola tutovka. Možno to tak z tribúny vyzeralo, ale Brigant už bol dosť v uhle. Ja som sa snažil vykryť priestor, aby ma neprestrelil a vyšlo mi to,“ zhodnotil 20-ročný gólman pre klubový web Slovana.

Okrem útočiacich hráčov Trnavy mal vo svojej bráne ďalšie nepríjemné starosti. Sú za nimi fanúšikovia „bílich andelov“. Tí po ňom mali v druhom polčase hádzať nožíky a iné predmety, ktoré ho mohli zraniť. Mohlo mu ísť o život? „V druhom polčase ma z tribúny, kde boli domáci priaznivci, minulo zopár nožíkov a zapaľovačov. Bohužiaľ, aj to tu k tomu zjavne patrí,“ dodal znechutene Greif.

