Mira Karhana by ste na derby hľadali márne: Aj keby som bol doma, pre toto neprídem!

Je obrovskou persónou futbalu v Trnave. Po ukončení trénerského angažmánu v minulej sezóne sa Miroslav Karhan venuje výlučne svojej rodine. „Dovolenkujem a venujem sa deťom. Stihli sme vybehnúť do Chorvátska, inak čas trávim okolo domu. Robím veci, ktoré treba spraviť.“ Miláčik náročného trnavského publika si nemyslí, že na jeho adresu sú iba pozitívne reakcie. „Ľudia sa delia na dva tábory, jeden vám fandí, druhý zas nenávidí, čo platí aj v mojom prípade.“

Ostro sledovaný šláger 5.kola Fortuna ligy Trnavy proti Slovanu Karhan nesledoval, pretože bol aktívnym účastníkom charitatívneho tenisového turnaja v Piešťanoch. „Aj keby som bol doma, tak by som na to derby nešiel. Jednoducho ma to tam neťahá,“ prekvapil a ďalej na margo výkonov Trnavy vo Fortuna lige pokračoval. „Majú to v lige dobre rozbehnuté a uvidíme, dokedy im to pôjde.“

Karhan odpovedal aj na otázku či ho s odstupom času nemrzí, že musel odísť za nelichotivých okolností po minuloročnej sezóne. „V Trnave ma už nič neprekvapí. Štyrikrát ma vyhodili a v podstate mi ani raz nedokázali povedať ďakujem. Mňa ozaj tam nič nemôže zaskočiť.“

Na tenisovom turnaji v Piešťanoch vytvoril Karhan výbornú dvojicu so šéfom jednej súkromnej televízie Matthiasom Settelem. „Hovorím nemecky, tak nás dali dokopy. Má prehľad z nemeckej, rakúskej i našej ligy, takže pre mňa dobrý parťák na tenis. Všeobecne mám šport rád, dokážem si zahrať takmer všetko. V tenise zas nie som extra špička, no robí mi radosť a dokážem sa pri ňom dobre uvoľniť."