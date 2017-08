Najlepšia liga na svete opäť začína: Dokáže Chelsea pred ďalšími hladnými krkmi obhájiť titul?

V piatkovom premiérovom dueli sezóny 2017/2018 si od 20.45 h SELČ zmerajú sily domáci Arsenal a senzačný šampión edície 2015/2016 Leicester City. V sobotu je na programe ďalších sedem zápasov - Chelsea začne doma proti FC Burnley, nováčik Huddersfield Town na pôde Crystal Palace a iný nováčik Brighton & Hove Albion privíta Manchester City. V nedeľu sa najskôr nováčik Newcastle United predstaví v domácom prostredí proti Tottenhamu Hotspur (14.30) a úvodné kolo v tento deň uzavrie súboj Manchester United - West Ham United (17.00).

Uplynulý ročník najvyššej anglickej dlhodobej súťaže priniesol návrat na trón v podaní FC Chelsea s výrazným rukopisom talianskeho kormidelníka Antonia Conteho. Druhé miesto obsadil Tottenham Hotspur, tretie Manchester City a štvrté FC Liverpool. Tesne - o jeden bod - skončil na piatej pozícii Arsenal a prvýkrát od sezóny 1996/1997 bude chýbať v Lige majstrov; má miestenku len do skupinovej fázy Európskej ligy. Napriek silnejúcim hlasom početnej skupiny priaznivcov "kanonierov" zotrval vo svojej funkcii kouč Arséne Wenger. Až na 6. priečke skončil Manchester United trénera Josého Mourinha, ten si však triumfom v Európskej lige zabezpečil účasť v skupinovej fáze LM.

Futbalisti Manchestru City majú v deň začiatku Premier League 2017/2018 na stávkovej burze kurz 2,75, sú tak najväčšími favoritmi na celkový triumf v novom ročníku. Nasleduje Manchester United (4,33) a obhajca FC Chelsea (4,5). Tottenham má hodnotu 11,0, Arsenal a Liverpool sú bok po boku (13,0). "Bude to náročná súťaž, ako vždy," skonštatoval pre klubový web brazílsky stopér Chelsea David Luiz a pokračoval: "Nie je to o začiatku, je to o závere. V lige je niekoľko skvelých mužstiev, na titul môže pomýšľať šesť či sedem tímov. Bude to náročné, no pre nás je najdôležitejšie zlepšiť to, čo nám v minulej sezóne nešlo, a pokračovať v tom, čo sa nám darilo."

Dosiaľ posledná úspešná obhajoba titulu sa podarila Manchestru United v sezóne 2008/2009. Conteho zverenci vstúpili do súťažnej časti ročníka prehrou 1:4 v rozstrele z 11 m po remíze 1:1 v riadnom hracom čase s londýnskym rivalom FC Arsenal v nedeľňajšom dueli o anglický superpohár Community Shield vo Wembley.

Prestupovou bombou leta v rámci Anglicka dosiaľ je presun belgického kanoniera Romelua Lukakua z FC Everton do Manchestru United za 85 miliónov eur. K "červeným diablom" sa pridali aj Nemanja Matič z Chelsea a Victor Lindelöf z Benficy Lisabon. ManUtd prišiel o zraneného Zlatana Ibrahimoviča a Wayna Rooneyho, ktorý sa po 13 rokoch v klube vrátil do Evertonu. "Karamelky" celkovo v prebiehajúcom transferovom období investovali do posilnenia kádra takmer 100 miliónov eur - prišli Michael Keane, Jordan Pickford, Davy Klaasen či Sandro Ramírez.

FC Chelsea Álvara Moratu z Realu Madrid, talentovaného stredopoliara Tiemouého Bakayoka z AS Monako a aj Antonia Rüdigera z AS Rím, na odchode je kanonier Diego Costa. Arsenal získal do kádra Seada Kolašinaca, na Emirates Stadium prišiel aj Alexandre Lacazette. Na prestupovom trhu boli aktívni aj "The Citizens" z Manchestru: získali kvinteto Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo. Liverpoolsky FC priviedol Mohameda Salaha z AS Rím. Premier League opäť ponúkne zaujímavé trénerské konfrontácie - na lavičkách sú Antonio Conte, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Arséne Wenger, José Mourinho či Ronald Koeman. Na súpiskách účastníkov Premier League 2017/2018 Slováci nefigurujú.