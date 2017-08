Neymar si dovolil ešte viac. Fanúšikovia zúria a po meste vylepili hanlivé plagáty!

Situácia okolo prestupu brazílskeho špílmachra je stále zamotaná, pretože raz je už prestup hotovou vecou, inokedy to zase padne. Jedno je však isté, pokiaľ by Neymar zamieril do Paríža, prestupová čiastka by bola na úrovni 222 miliónov eur! Údajne by z prestupu vyťažil aj hráčov otec, ktorý by mal zinkasovať až pätinu sumy!

Neymar sa mal v Dubaji podrobiť lekárskym testom a v stredu sa vrátil do Barcelony, kde absolvoval tréning s Blaugrana. Dlho sa však na ňom nezdržal. Okrem toho, že 15 minút meškal a tréner Valverde ho uvoľnil po polhodine, stihol spoluhráčom povedať, že naozaj chce odísť. Správanie veľkéhotalentu poriadne vytáča skalných Barcelonistas už niekoľko týždňov.

Zúriaci priaznivci slávneho klubu sú totiž správaním hviezdy z Brazílie poriadne nabrúsení, čo dávajú najavo tak, že po Barcelone lepia plagát s Neymarovou podobizňou. "Zradcovia musia odísť! Barcelona je len pre tých, ktorí milujú jej dres a symboly!" znie jasne na plagátoch, ktoré sú rozvešané po celom meste. Takýmto spôsobom ukázali fanúšikovia jedného z najznámejších klubov na svete svoj hnev.

Barcelona fans have put up a poster outside Camp Nou with Neymar's photo and calling him a mercenary. They want him out of the club. pic.twitter.com/J7nuHFgU2z — Aswin (@Zizouology) August 1, 2017

