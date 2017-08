Slovenský rozhodca usvedčený z korupcie prehovoril: Bál som sa, že ma väzni zabodnú!

Obvinených bolo sedem delegovaných osôb zo Západoslovenského futbalového zväzu a dvaja funkcionári. Išlo o dva zápasy, v prvom prípade išlo o úplatok vo výške takmer 900 eur, v druhom takmer 1000 eur. Slamkovi polícia napichla telefón, pôvodne mu hrozilo až osem rokov vo väzení, napokon vyviazol s podmienkou na tri roky.

Dnes už sa nad minulosťou s kamarátmi zasmeje, v roku 2008 mu však do smiechu nebolo. Práve naopak. „Obával som sa, že skončím niekde v malej miestnosti so zamrežovaným oknom, ako sa s tým vyrovnám, či sa psychicky nezrútim, alebo ma niekto zabodne v práčovni nožom. Myšlienky pracovali, bolo to náročné obdobie, neprajem to nikomu,“ spomína Slamka v rozhovore pre denník Šport, no dodáva, že dohodnuté zápasy by sa takými výsledkami skončili aj bez rozhodcovskej pomoci.

Krátko na to, ako mu napichli telefón, si pre Slamku prišli policajti v civile. Podstúpil asi desať výsluchov, po počiatočnom zatĺkaní začal spolupracovať. Potom, ako dostal podmienku, si vydýchol. „Bál som sa basy. Opakoval som si, som malá ryba a z tohto sa už nevysekám, tu zmäknú aj iní frajeri. V nitrianskom regióne na mňa poukazovali - dokonca aj tí, ktorí boli rovnako namočení v korupčnej afére. Pripadal som si ako sériový vrah. Dostal som strach o život. Ťažko som sa aj zamestnal. Dokonca sa mi stalo, že v obchodnom dome ma oslovili dvaja chlapi a ponúkli mi 200-tisíc korún, aby som zmenil výpoveď.“

Po rozdelení peňazí sa Slamkovi ušlo necelých 500 eur, k tomu sa pridali nervy, stres a strach. Po čase jednoznačne priznáva, že to za to nestálo. Dodáva však jedno „ale“…

„Pozrite sa ako sú politici prepojení s mnohomiliónovými tendrami, podnikajú a stále nemajú dosť. Aj ten posledný bezdomovec načiahne ruku, keď mu ponúknete pár centov. Ja som sa v tom čase riadil heslom: keď niekto dáva, treba brať. S odstupom času som si aj vyčítal, že som kývol na takú špinavú hru,“ dodal bývalý rozhodca pre Šport.